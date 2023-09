Onvergetelijke carbonara of de beste frietjes van Brussel: de onmisbare eetadressen van chef Anh-tu Pham

Anh-tu Pham is de chef-kok van Nénu, een energieke kantine waar gerechten worden geserveerd geïnspireerd door zijn Vietnamese roots. Samen met collega Vladimir Litvine, chef van Le Variétés, opende hij dit jaar de Aziatische traiteur Anam, waar je niet alleen gerechten kunt meenemen, maar ook ter plaatse kunt proeven.

Le Bain des Dames

“Hier word je meegevoerd naar Marseille. De keuken van Alexis Louvencourt is opmerkelijk. In de vorm van kleine bordjes om te delen, smul je van mosselen a la plancha en guanciale, gebakken spiering, superlekkere panisses of een simpele toast met bottarga en citroenrasp. Ik sta versteld als ik zie in wat voor een kleine ruimte hij werkt. Daarnaast zijn er de grote namen in natuurwijn: Overnoy, Ganevat, Barral, Arena… Het aanbod is ongelooflijk. Tip: reserveer je dessert meteen bij aankomst, want de zoete bereidingen van Loïc zijn erg populair.”

Vleurgatsesteenweg 186, 1050 Brussel, lebaindesdames.be



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Le Variétés

“Dit is mijn favoriete familierestaurant. Ik ga er graag op zondag naartoe om met mijn kinderen te genieten van een gebraden kip. Voor de meeste Belgen is dat gerecht zoiets als de madeleine van Proust. De frietjes zijn natuurlijk top. De vol-au-vent is een omweg waard, maar even onvergetelijk is de carbonara van inktvis met buikspek, parmezaanschuim en gerookte paling. De muren zijn van zebrano-hout en perfect verlicht, wat bijdraagt tot het succes. Je voelt je goed omdat er een soort nostalgie van de plek uitgaat. De wijnkaart is vrij klassiek, maar het goede nieuws is dat je er een uitstekende Morgon kunt ontdekken.”

Heilig-Kruisplein 4, 1050 Brussel, levarietes.be



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

La Bonne Chère

“Sinds enkele jaren heeft chef-kok Sapco Alexandru een plaats verworven tussen de toprestaurateurs van België. Ik was al onder de indruk van hem toen hij in restaurant Odette in Ville werkte. Alexandru won dit jaar Gault&Millaus Belgium Young Chef of the Year award. Terecht. Zijn nieuwe restaurant, La Bonne Chère, biedt een gastronomische keuken van topkwaliteit. Deze zaak heeft alles mee: de ideeën zijn gedurfd, het personeel is attent en de locatie is perfect, midden in het centrum van de stad. Bovendien is de wijnselectie uitmuntend. Ik kan je alleen maar aanraden om er zo snel mogelijk te gaan eten.”

Ons-Heerstraat 19, 1000 Brussel, labonnechere.be



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Les Caves d’Alex

“Hier eet je de beste frietjes van Brussel. Wanneer je een gerecht uit de Belgische keuken proeft, vind ik het essentieel dat de frietjes die erbij komen in orde zijn. Het vlees kan zelfs tegenvallen, als het niet vergezeld wordt door frietjes die de naam waardig zijn. Bij Les Caves d’Alex doen ze er alles aan om de beste aardappelen te vinden. Wat ik ook leuk vind, is dat de chef geregeld de grote klassiekers van de gastronomie tevoorschijn tovert, zoals een poulet demi-deuil, waar ik enorm van heb genoten. Hij houdt ook van formidabele land-zee-combinaties. Het decor, de kelder met uitzicht op de grote foeders, is ook de moeite waard. De wijnkaart is klassiek, maar erg interessant.”

Eugène Cattoirstraat 14, 1050 Brussel, lescavesdalex.be



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."