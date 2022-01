Koken op gas heeft een dubbele impact op het klimaat, blijkt uit Amerikaans onderzoek. Fornuizen lekken methaan als ze niet gebruikt worden, en ze dragen bovendien bij aan de luchtvervuiling binnenskamers.

Onderzoekers van de Universiteit van Stanford analyseerden de uitstoot van methaan- en stikstofoxiden in 53 huizen in Californië. Ze maten daarbij niet alleen de emissies tijdens ontsteking en verbranding, maar ook als de toestellen uit stonden. Het onderzoek, in Environmental Science & Technology, omvat toestellen van achttien verschillende merken, van drie tot dertig jaar oud.

Lekken

Dat leverde enkele verrassende conclusies op. Zo blijkt de uitstoot van onverbrande methaan tijdens de ontsteking groot, vergelijkbaar met tien minuten koken. Maar vooral opvallend was dat driekwart van de methaanemissies gebeurt terwijl de fornuizen uit stonden.

Dat wijst erop dat allerlei lekken in het toestel en de gasleidingen in huis verantwoordelijk zijn voor de grootste emissies, ongeacht hoeveel het fornuis wordt gebruikt. De studie schat dat alle lekkende fornuizen in de VS samen dezelfde klimaatimpact hebben als een half miljoen benzinewagens.

Impact

"Het is verrassend, maar er zijn eigenlijk maar heel weinig metingen van hoeveel aardgas vanuit huizen en gebouwen in de lucht ontsnapt door lekken en onvolledige verbranding van apparaten", zegt Eric Lebel, onderzoeker aan Stanford Earth. "Het is het deel van de uitstoot van aardgas waar we het minste verstand van hebben, maar het kan een grote impact hebben op zowel het klimaat als de kwaliteit van de binnenlucht".

Hoewel er veel meer CO2 in de atmosfeer wordt uitgestoten, is de impact van methaan op de klimaatverandering tientallen keren groter. Methaan verhoogt ook de concentratie van ozon in de troposfeer en leidt zo tot meer luchtvervuiling.

Gezondheid

In tegenstelling tot andere gastoestellen, verwarmings- of warmwaterketels, bevinden kooktoestellen zich vaak pal in de leefruimte. Bewoners worden dus rechtstreeks blootgesteld aan de uitstoot van de toestellen, waaronder formaldehyde, koolmonoxide en stikstofoxiden die astma en ademhalingsmoeilijkheden kunnen veroorzaken.

Een dampkap of ventilatie kan helpen om die stoffen af te voeren. Maar uit onderzoek blijkt dat de dampkap maar 25 tot 40 procent van de tijd gebruikt wordt tijdens het koken.

