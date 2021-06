In 'Factcheck. Is het echt duurzaam?' onderzoekt Georgina Wilson-Powell 140 duurzaamheidsdilemma's. Van welke stof het milieuvriendelijkst is tot het groenste transportmiddel: na dit boek weet je welke kleine keuzes je kan maken om duurzamer te leven. Bij wijze van voorproefje bundelen we hier drie vragen uit de keuken.

Moet ik koken en bakken op gas of elektriciteit?

In de discussie over koken op gas, elektriciteit of inductie zijn niet alle koks het met elkaar eens. Gelukkig is eenvoudig vast te stellen welke optie het beste is voor het milieu.

Een gasfornuis geeft direct hitte af, maar koken met fossiele brandstoffen is niet milieuvriendelijk. Een keramisch fornuis kan gebruikmaken van duurzame stroom en is, ondanks het feit dat het opwarmen trager gaat, energiezuiniger dan een gasfornuis. Maar inductie is de milieuvriendelijkste keuze, aangezien het energieverbruik lager is dan bij gasfornuizen of standaard keramische kookplaten.

Weet wel dat inductiekookplaten met een elektromagnetisch veld werken om hitte op te wekken, waardoor je geen koperen of aluminium pannen kunt gebruiken; je hebt pannen van magnetisch materiaal als gietijzer of roestvrij staal nodig.

Het gebruik van een deksel, passende pannen en besparende trucjes zoals water voorkoken in een waterkoker zorgen bij alle soorten kookplaten voor een kortere kooktijd en minder energieverbruik.

De groenste oven is de heteluchtoven. Die verbruikt circa 20% minder energie dan een gewone oven omdat hij sneller heet wordt. Je kunt ook energie besparen door een broodrooster te gebruiken in plaats van een grill en stoofgerechten klaar te maken in een slowcooker.

© Factcheck. Is het echt duurzaam?

Mag ik in plastic verpakte groenten en fruit kopen?

Hoezeer we plastic verpakkingen ook willen vermijden, soms kan het gewoon niet anders. Een plastic verpakking kan zelfs groen zijn als er voedselverspilling door wordt voorkomen.

Nu we ons meer bewust zijn van plasticverontreiniging, hebben we het idee dat elke plastic verpakking slecht is. In veel gevallen is plastic echt overbodig: zoals bij appels in plastic omhulsels of kolen in krimpfolie. Maar bij sommige producten, zoals komkommers en paprika's, verlengt een plastic verpakking de houdbaarheid en vermindert het voedselverspilling.

Er wordt geëxperimenteerd met alternatieven voor plastic, zoals materiaal op basis van algen of biologisch afbreekbare wikkels, maar die zijn nog niet volop beschikbaar. Als consumenten plastic mijden, worden supermarkten gedwongen meer in deze oplossingen te investeren.

Denk aan de houdbaarheid. Een plastic verpakking kan nodig zijn als voedsel daardoor niet bederft voordat je het kunt eten. Het is dus een optie voor kwetsbare producten, helemaal als ze een lange weg moeten afleggen naar de winkel.

Koop bij lokale groenteboeren, boerderijwinkels of zero waste-shops, omdat die vaker groente en fruit zonder plastic verkopen.

Kun je het zelf kweken? Kruiden als basilicum en rozemarijn worden in plastic verkocht, maar kun je gemakkelijk zelf in een pot op de vensterbank of in de tuin kweken.

© Factcheck. Is het echt duurzaam?

Wat is de milieuvriendelijkste manier om koffie te zetten?

Van cafetières tot filterapparaten, er zijn nooit meer manieren geweest om koffie te zetten - maar niet elke kop koffie heeft dezelfde CO2-afdruk.

De grootste milieu-impact van een kop koffie zit in de bonen. De toenemende vraag naar koffie heeft ertoe geleid dat het traditionele gebruik om koffieplanten in de schaduw van het bladerdak van hogere bomen te kweken, heeft plaatsgemaakt voor grote, onbeschutte plantages. Dit heeft geleid tot ontbossing en meer gebruik van kunstmest. Nu meer mensen zich bewust worden van dit probleem, groeit de vraag naar in de schaduw geteelde, ethisch verantwoorde koffie.

Als je wilt weten wat de groenste manier is om thuis koffie te zetten, moet je kijken naar energieverbruik en de benodigde hoeveelheid koffie. Oploskoffie en cafetièrekoffie voldoen redelijk goed aan beide criteria. Oploskoffie bevat relatief weinig koffie per kop. Cafetières maken alleen gebruik van gemalen koffie en water en scoren dus hoog op milieuvriendelijkheid. Cup- en padmachines doen het op zich goed: er is maar weinig koffie nodig en het energieverbruik is laag. Maar ze geven wel veel plasticafval, wat een steeds groter probleem wordt naarmate de apparaten populairder worden.

© Factcheck. Is het echt duurzaam?

Sommige methoden zijn minder efficiënt. Espressomachines, zowel voor op het fornuis als elektrisch, geven geen plasticafval, maar verbruiken veel koffie en energie voor een klein kopje. Filterapparaten staan vaak lange tijd aan, wat veel energie kost, en de meeste filters kunnen maar één keer worden gebruikt.

De milieuvriendelijkste kop koffie krijg je zo:

Gebruik een simpele methode om koffie te zetten, zoals een cafetière, in plaats van een elektrisch apparaat, dat meer energie vergt voor productie, gebruik, reparatie en verwerking.

Gebruik in een cupmachine recyclebare aluminium cups of biologisch afbreekbare capsules en lever ze in voor recycling.

Gebruik in een filterapparaat herbruikbare of composteerbare filters.

Kies koffie met een keurmerk van bijvoorbeeld Fairtrade of Rainforest Alliance die, bij voorkeur, biologisch en in de schaduw van bomen is geteeld.

Verminder afval door het koffiedik te composteren of als mest of slakkenbestrijding in de tuin te strooien.

Factcheck. Is het echt duurzaam?, Georgina Wilson-Powell (Manteau).

.

In de discussie over koken op gas, elektriciteit of inductie zijn niet alle koks het met elkaar eens. Gelukkig is eenvoudig vast te stellen welke optie het beste is voor het milieu. Een gasfornuis geeft direct hitte af, maar koken met fossiele brandstoffen is niet milieuvriendelijk. Een keramisch fornuis kan gebruikmaken van duurzame stroom en is, ondanks het feit dat het opwarmen trager gaat, energiezuiniger dan een gasfornuis. Maar inductie is de milieuvriendelijkste keuze, aangezien het energieverbruik lager is dan bij gasfornuizen of standaard keramische kookplaten. Weet wel dat inductiekookplaten met een elektromagnetisch veld werken om hitte op te wekken, waardoor je geen koperen of aluminium pannen kunt gebruiken; je hebt pannen van magnetisch materiaal als gietijzer of roestvrij staal nodig. Het gebruik van een deksel, passende pannen en besparende trucjes zoals water voorkoken in een waterkoker zorgen bij alle soorten kookplaten voor een kortere kooktijd en minder energieverbruik. De groenste oven is de heteluchtoven. Die verbruikt circa 20% minder energie dan een gewone oven omdat hij sneller heet wordt. Je kunt ook energie besparen door een broodrooster te gebruiken in plaats van een grill en stoofgerechten klaar te maken in een slowcooker. Hoezeer we plastic verpakkingen ook willen vermijden, soms kan het gewoon niet anders. Een plastic verpakking kan zelfs groen zijn als er voedselverspilling door wordt voorkomen. Nu we ons meer bewust zijn van plasticverontreiniging, hebben we het idee dat elke plastic verpakking slecht is. In veel gevallen is plastic echt overbodig: zoals bij appels in plastic omhulsels of kolen in krimpfolie. Maar bij sommige producten, zoals komkommers en paprika's, verlengt een plastic verpakking de houdbaarheid en vermindert het voedselverspilling. Er wordt geëxperimenteerd met alternatieven voor plastic, zoals materiaal op basis van algen of biologisch afbreekbare wikkels, maar die zijn nog niet volop beschikbaar. Als consumenten plastic mijden, worden supermarkten gedwongen meer in deze oplossingen te investeren. Van cafetières tot filterapparaten, er zijn nooit meer manieren geweest om koffie te zetten - maar niet elke kop koffie heeft dezelfde CO2-afdruk. De grootste milieu-impact van een kop koffie zit in de bonen. De toenemende vraag naar koffie heeft ertoe geleid dat het traditionele gebruik om koffieplanten in de schaduw van het bladerdak van hogere bomen te kweken, heeft plaatsgemaakt voor grote, onbeschutte plantages. Dit heeft geleid tot ontbossing en meer gebruik van kunstmest. Nu meer mensen zich bewust worden van dit probleem, groeit de vraag naar in de schaduw geteelde, ethisch verantwoorde koffie. Als je wilt weten wat de groenste manier is om thuis koffie te zetten, moet je kijken naar energieverbruik en de benodigde hoeveelheid koffie. Oploskoffie en cafetièrekoffie voldoen redelijk goed aan beide criteria. Oploskoffie bevat relatief weinig koffie per kop. Cafetières maken alleen gebruik van gemalen koffie en water en scoren dus hoog op milieuvriendelijkheid. Cup- en padmachines doen het op zich goed: er is maar weinig koffie nodig en het energieverbruik is laag. Maar ze geven wel veel plasticafval, wat een steeds groter probleem wordt naarmate de apparaten populairder worden.Sommige methoden zijn minder efficiënt. Espressomachines, zowel voor op het fornuis als elektrisch, geven geen plasticafval, maar verbruiken veel koffie en energie voor een klein kopje. Filterapparaten staan vaak lange tijd aan, wat veel energie kost, en de meeste filters kunnen maar één keer worden gebruikt. De milieuvriendelijkste kop koffie krijg je zo: .