Hij kookt voor het OCMW van Zottegem en is daar dolgelukkig. Axel De Winne mag zichzelf een jaar lang de Beste Grootkeukenchef van België noemen.

Dé uitdaging van het Belgisch kampioenschap voor grootkeukenchefs op de Horeca Expo in Gent? Een driegangenmenu maken voor acht euro. Daar kwamen nog enkele andere verplichte nummers bij: het voorgerecht moest met Vis van het Jaar wijting bereid worden, het hoofdgerecht draaide rond varkensvlees en als dessert moest er sabayon geserveerd worden. Dit jaar toonde chef Axel De Winne aan dat dat mogelijk is.

Op het Belgisch kampioenschap voor grootkeukenchefs bereidde hij cannelloni van wijting met een jus van strandkrabbetjes, gevolgd door in de oven gegaard buikspek met wintergroenten en puree en afgesloten met een sabayon in chocoladebol. Een menu dat gerust ook perfect geserveerd zou kunnen worden in een woonzorgcentrum, volgens hem, al lukt dat door de financiële kant van het plaatje niet elke dag.

De Winne kookt in Zottegem dag in dag uit voor zo'n vijfhonderdtal mensen, van schoolkinderen tot rusthuisbewoners. Zijn tip om de kosten te drukken? Goede contacten onderhouden met leveranciers en regelmatig samen brainstormen.