Feestpudding van Britse Queen Elisabeth thuis proeven? Dat kan een weekend lang

Groot-Brittannië zal komend weekend veroverd worden door het feestelijk dessert ‘Lemon Swiss roll and amaretti trifle’, maar ook in België kunnen (sommige) mensen een graantje meepikken van de Britse lekkernij.

De 96-jarige Queen Elizabeth ll zit dit jaar maar liefst zeventig jaar op de troon. Om dat te vieren, werd een heuse Platinum Pudding Competition georganiseerd, waarbij de Lemon Swiss roll and amaretti trifle als winnaar uit de bus kwam. Dat bleek volgens een vakjury – waarin ook Belgisch bekend gezicht Regula Ysewijn in zetelde – lekkerder dan maar liefst 4.999 andere inzendingen.

Iets wat zo fenomenaal is dat je er de Queen mee kan plezieren, prikkelt de smaakpapillen al door erover te lezen. Dat moeten ze ook bij Deliveroo gedacht hebben, want de maaltijdbezorger zet het verlengd weekend van 4 tot 6 juni in op de bijzondere trifle. Samen met dessertenmaker Maisonie brengen de Brusselse, Kortrijkse en Gentse fietskoeriers je graag in Britse sferen. Sweet!