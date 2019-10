Bij Meet Meat geniet je van superieure vleesgerechten en een uitstekende bediening in een ongedwongen sfeer. (****)

Minder en beter, daar draait het om als we het over onze vleesconsumptie hebben. Als we dan toch eens een stukje rundvlees eten, laat het dan de tira de ancho zijn, die hier nauwelijks te vinden is. De tira de ancho is een spiraalvormig uitgesneden ribeye (vlees van de fijne rib).

...