Loaded fries zijn een combinatie van frieten met een verrassende topping en meestal met kaas. De combinaties zijn eindeloos en de toppings worden steeds luxueuzer.

Vergeet je wekelijkse kleintje met mayonaise en stoofvleessaus. Loaded fries, de nieuwste trend in frietland, is the way to go. Als Belgen kunnen wij de gepimpte versie van ons goudkleurig erfgoed natuurlijk niet negeren. Met volgende vijf receptjes zullen de frietfans zeker en vast hun hart kunnen ophalen.

Simpele loaded fries met bacon en cheddar

© Getty

In minder dan een halfuur maak je deze variant met gerookte spekblokjes en gesmolten cheddarkaas klaar. Handig voor wanneer het allemaal weer wat sneller moet gaan. Het recept vind je hier.

Loaded fries met chili con carne

© Getty

Een echte feelgood maaltijd voor als je wat meer tijd hebt, want de chili con carne moet een uurtje sudderen op een zacht vuur. Het recept vind je hier.

Mexicaanse loaded fries met pittig gehakt

© Helen Verhelst

Ook foodblogster Helen Verhelst van Helenkookt is gek van krokante frieten bedekt met een rijkelijke topping. Zij maakt deze versie met gehakt, cheddarkaas avocado en rode ui regelmatig klaar. Een klassieke smaakcombinatie die iedereen kan bekoren. Een lekkere mojito erbij en je waant je helemaal in Mexico City. Het recept vind je hier.

Bbq chicken loaded fries

© Helen Verhelst

Deze variant met kip en bbq-saus is heerlijk comfortfood op een vrijdagavond om likkebaardend het weekend in te duiken. Het recept is van foodblogster Helen Verhelst en vind je hier.

Truffel loaded fries van Sergio Herman

Als het wat meer mag zijn, kan je bij het Frites Atelier van Sergio Herman terecht voor een luxueuzere topping bij je frieten met huisgemaakte truffelmayonase en geraspte Comtékaas.

Tips Vervang de gewone frieten eens door frietjes van zoete aardappel of pastinaak voor wat afwisseling

Naast cheddar doen ook mozarella, feta en halloumi het goed als topping. Ook een scherpere kaas als roquefort werkt als je liefhebber bent van een sterke smaak

Houd je niet in met verse kruiden. Verse oregano, basilicum, tijm of rozemarijn tillen je loaded fries meteen naar een hoger niveau

Ook tussen je koelkastrestjes zitten vaak nog goede toppings voor je loaded fries. Gedaan met overschotjes in de vuilbak gooien!

