Supermarktketen Lidl stopt met de verkoop van zijn duurzaam assortiment. In de winkels ligt voortaan enkel nog 'ZAAM'. Lidl wil met deze campagne consumenten afhelpen van de idee dat duurzaam gelijk staat aan duur. 'Het is immers pas duurzaam, als iedereen het kan betalen', klinkt het bij de supermarktketen.

Het gaat dan om producten die de biodiversiteit beschermen, overmatig gebruik van grondstoffen en water voorkomen en vervuiling tegengaan. 'We beseffen maar al te goed dat onze planeet onder druk staat en ook Lidl heeft daar een aandeel in', zegt Isabelle Colbrandt, woordvoerder van Lidl België. 'Als supermarktketen willen we onze verantwoordelijkheid nemen.' Hoe Lidl die 'Zame' producten kan aanbieden zonder een hoge prijs aan te rekenen of aan kwaliteit in te leveren? 'Meer dan 80% van de merken in de winkel zijn speciaal voor Lidl geproduceerd, echte huismerken. Daardoor bepaalt de supermarktketen zelf de kwaliteit en duurzaamheidsaspecten van de artikelen. Door het beperkter, maar uitgekiend assortiment is Lidl in staat om grotere volumes aan te kopen', klinkt het.

Duurzaam, bio en voedselverlies

Lidl werkte het afgelopen jaar aan zijn nieuwe duurzaamheidsdoelstellingen voor de komende vijf jaar. Het verlegt de lat voor sommige thema's en voegt met water, biodiversiteit en lokale verankering drie nieuwe thema's toe waarop het extra zal inzetten. 'Zo draagt vandaag één op de vijf producten bij Lidl al een duurzaamheidslabel en het doel is om elk jaar 10 procent meer omzet te halen uit duurzame producten. Daarnaast verkoopt Lidl vandaag een groot aantal verschillende bioproducten, met een omzetgroei van plus 172 procent op vijf jaar tijd. Vlees, gevogelte, eieren en melk in de rekken zijn bijna volledig lokaal geproduceerd.'

Lidl gaat tegen 2025 tot slot voor de helft minder voedselverlies. Blijven er vandaag toch nog producten in de rekken liggen? Dan verkopen ze de laatste dagen voor vervaldatum aan bodemprijzen van 20 cent, 50 cent of 1 euro via het project 'Good Taste, Zero Waste'. 'Daarmee gaat het 1.078 ton voedselverspilling op een jaar tijd tegen. De opbrengst daarvan gaat integraal naar de voedselbanken. Vorig jaar was dat voor een bedrag van 265.000 euro', aldus de organisatie.

