'Les Grandes Tables du Monde' eert vier uitzonderlijke gastronomische carrières

Voorafgaand aan de awarduitreiking verklaarde David Sinapian, voorzitter van Les Grandes Tables du Monde, waaraan een zaak moet voldoen om in zijn criteria te passen. 'Als je zin hebt om goed te eten, ga je naar een restaurant. Als je zin hebt om je te laten meevoeren door sterke emoties, ga je naar een Grande Table.' Een van die zaken die in 2018 de harten beroerde, was Ultra Violet (Shangai). De Franse chef Paul Pairet mag zichzelf Restaurateur van het jaar noemen. In dat restaurant staat volgens de organisatie alles ten dienste van de keuken, gaande van de geluiden tot de geuren. Pairet werd gelauwerd omwille van zijn toewijding, brutaliteit en vernieuwingsdrang.

De beste patissier van het jaar werd Christelle Brua van het Parijse driesterrenrestaurant Pré Catelan. Ze was een van de eerste vrouwelijke banketbakkers op een dergelijk hoog niveau en blinkt al sinds ze in 2003 begon in het restaurant uit met haar uiterst gebalanceerde en eerlijke creaties.

De beste dranken vind je volgens Les Grandes Tables du Monde in Maison M. CHAPOUTIER. De 74-jarige sommelier Giorgio Pinchiorri bezit in zijn driesterrenrestaurant Enoteca Pinchiorri (Florence, Italië) de mooiste verzameling flessen in de wereld, aldus de organisatie. Ook zijn vrouw Annie Féolde werd in de schijnwerpers gezet, omdat ze er als de beste in slaagt gerechten te creëren die de wijnen van haar man aanvullen.

Tot slot werden ook nog de rollen omgedraaid en werd voor een keer de beste Directeur du Salle eens in de watten gelegd. Met die oorkonde mocht Denis Courtiade van Plaza Athénée (Parijs) naar huis terugkeren.

Teamwork

Met de prijzen wil Les Grandes Tables du Monde de vier grote namen bedanken voor hun inspanningen de hedendaagse gastronomie mee vorm te geven. De organisatie benadrukt wel dat de awards steevast een beloning zijn voor collectief werk. 'Het is het volledige ecosysteem van het beroep dat wordt geëerd, een familie van getalenteerde mannen en vrouwen die zich wijden aan het welzijn van hun klanten', aldus David Sinapian.