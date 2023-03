Le Pain Quotidien stelt cannabisbrood voor: ‘Ons meest ecologische brood tot nu toe’

Vanaf vandaag verkoopt Le Pain Quotidien in alle bakkerijen en restaurants in België cannabisbrood.

Het cannabisbrood van Le Pain Quotidien bestaat uit een mix van gepelde en ongepelde cannabiszaden, bloem van gemalen cannabiszaad, de traditionele Le Pain Quotidien zuurdesem en biologische bloem. Hennepzaden zijn gezond, maar de keuze voor dit controversiële zaad is vooral ecologisch gedreven. De teelt van Cannabis Sativa L. heeft namelijk een aantal voordelen voor de planeet.

CO 2 -vriendelijk en duurzaam

Zo is cannabisbrood bijvoorbeeld erg CO 2 -vriendelijk: de hennepplant slaat jaarlijks per hectare tot 15 ton koolstofdioxide (CO 2 ) op. Dat is het equivalent van 9 personenwagens van de weg halen en meer dan bijvoorbeeld de meeste bomen, die 2 tot 6 ton CO 2 per hectare per jaar opslaan.

Hennep is daarnaast een plant die de bodem gezond maakt en geen extra water vereist. De wortels gaan namelijk tot meer dan een meter diep naar water zoeken. De diepe wortels helpen bij het beluchten van de bodem, wat de groei van andere gewassen in een rotatiesysteem bevordert. Hennep is een veelzijdig natuurlijk materiaal zonder afval, omdat de volledige plant gebruikt kan worden in verschillende toepassingen, van textiel en papier tot isolatiemateriaal.

Controversieel

Het blijft een juridische uitdaging om dit brood in België te maken en te verkopen. Ondanks het extreem lage THC-gehalte van de zaden, moest tot eind 2022 iedere productie met cannabiszaad een officiële ‘derogatie’ krijgen bij de FOD Volksgezondheid aan de hand van een labotest. Elk lot zaden moest bovendien traceerbaar zijn met een individueel lotnummer.

Deze derogatie is sinds januari 2023 niet meer nodig onder Europese wetgeving, maar Le Pain Quotidien heeft beslist om dit verder te zetten en de loten te blijven identificeren. Elk lot wordt goedgekeurd op een THC-gehalte van minder dan 3mg/kg en is traceerbaar met een individueel lotnummer. (De marihuanavariant bevat makkelijk 150gram/kg of 150.000 mg/kg THC). Ook het eindproduct, het brood, wordt getest op THC. Het cannabisbrood wordt vandaag verkocht met een lotnummer en een ‘bijsluiter’ waarin de klanten alle informatie en een drugspreventie-sensibilisering meekrijgen.

Het cannabisbrood is te koop in alle bakkerijen van Le Pain Quotidien in België voor 5,95 €. In de restaurants kunnen gasten de nieuwe lente tartine bestellen, die heeft een aangepaste topping voor de beste smaakervaring.