Wie geen fan is van vlees, blijft beter thuis. Want bij La Meute krijgen bezoekers tot wel een kilo rundvlees op tafel voorgeschoteld. Wij mochten voorproeven.

Ondernemers en beste vrienden Jim en Arnaud lanceerden een paar jaar geleden La Meute in Elsene, op een steenworp afstand van de Place Flagey. Nu strijkt hetzelfde concept neer in Ukkel.

...

Ondernemers en beste vrienden Jim en Arnaud lanceerden een paar jaar geleden La Meute in Elsene, op een steenworp afstand van de Place Flagey. Nu strijkt hetzelfde concept neer in Ukkel. Toegegeven: het is gedurfd om een vleesconcept te lanceren terwijl vegan en vegetarische restaurants als paddenstoelen uit de grond schieten. Net daarom was ik geneigd om het zaakje te gaan ontdekken. Het restaurant zou garant staan voor een geslaagde avond in een familiale en trendy sfeer. Bij aankomst bleek dat ook te kloppen: het zaakje met haar cosy interieur ademt gezelligheid. Een vriendelijke ober begeleidt ons naar een tafeltje en stelt ons het menu voor: 'Van voorgerecht tot hoofdgerecht, alles draait hier rond rundvlees', vertelt hij er meteen bij.Wie - zoals ik - geen uitgebreide kennis heeft van rundvlees, zal bitter weinig verstaan van de tientallen variaties van 'dry-aged beef' op de kaart. We vragen de ober dus om meer uitleg: 'Wanneer je vlees koopt, ga je er altijd van uit dat het supervers moet zijn. Maar als een stuk vlees de tijd krijgt om te rijpen, dan smaakt het nog beter', klinkt het. Het vlees moet tussen de 21 en 120 dagen bewaard worden in een speciale ruimte met optimale luchtvochtigheid, -circulatie en temperatuur. Heel dit proces zorgt ervoor dat je vlees zeer mals en intens smaakt. Wat de ober ons uiteindelijk voorschotelt: exact één kilo Rubia Gallega. Een prachtig Iberisch rundvlees dat ook in ons land steeds meer aan populariteit wint. Het dieet van zo'n rund bestaat uitsluitend uit gras, planten en klavertjes. Elk rund leeft meer dan tien jaar en het dry-aging proces duurt minstens 60 dagen. Het resultaat ervan? Een heerlijk verfijnde en kruidige smaak, elk stuk vlees smelt als boter in de mond. 'Dit is het beste vlees dat we ooit hebben gegeten', zeggen mijn tafelgenoot en ik tegen de ober die ons regelmatig vraagt of alles in orde is. Toch word ik overvallen door schuldgevoel. Want draai of keer het hoe je wil, de ecologische impact van een stuk vlees is niet te onderschatten. En zeker niet als je een kilo op een avond verorbert. De ober probeert me gerust te stellen: 'Er is bijzonder veel aandacht voor de ecologische voetafdruk. We werken met kleine boerderijen die het welzijn van de runderen garanderen. Ook besteden we veel aandacht aan de kwaliteit en de consistentie van de producten en de boeren krijgen een eerlijke prijs.' Op hun website of hun social media-accounts is het echter niet duidelijk wie deze boeren zijn en in hoeverre het om ethische en ecologische praktijken gaat.Met een koffie en een moelleux met ijs spoelen we de schuldgevoelens (deels) weg. Al bij al is het een prima ervaring: het eten is heerlijk, de porties zijn genereus en de mensen zeer vriendelijk. Toch huiver ik een beetje bij een keuken dat zoveel vlees op het bord legt. Gelukkig bestaat het aanbod bij La Meute niet enkel uit 1 kg plates en kun je ook kleine porties bestellen. Dat is wellicht ook iets beter voor je gezondheid, je portefeuille en vooral onze planeet.