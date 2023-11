Koken als chef Eric Ivanidis: ‘Dit is mijn lievelingsversie van moussaka’

Eric Ivanidis: “Moussaka is het populairste gerecht van mijn geboorteland. Het staat op tafel in elke taverne en op elk familiefeest. Hieronder vind je mijn lievelingsversie ervan.”

Voor 4 personen

3 middelgrote aubergines

550 g maris piper-aardappelen, geschild

60 ml olijfolie

800 g gemengd gehakt (70% rundvlees, 30% varkensvlees)

150 g ui, fijngesneden

Een snufje zout

20 g knoflook, fijngehakt

5 g oregano

2 kaneelstokjes

10 g piment

2 laurierblaadjes

200 ml rode wijn

400 g ingeblikte gehakte tomaten

2 el tomatenpuree

30 g pecorino

60 g emmentaler

100 ml bechamelsaus Voor de bechamelsaus:

40 g ongezouten boter

40 g bloem

450 ml volle melk

40 g parmezaan, fijngeraspt

5 g geraspte muskaatnoot

4 g zout

1/2 g peper

1 g knoflookpoeder

1 ei

1 eidooier (licht geklopt)

1. Snijd de aardappelen en de aubergines in stukken van 6 op ½ cm.

2. Frituur de stukjes aubergine tot ze goudbruin kleuren of plaats ze in een met olijfolie ingestreken schaal in een voorverwarmde oven van 180°C.Frituur de aardappelen tot ze zacht zijn. Laat ze uitlekken op een absorberend papiertje.

3. Verhit 1 el olie in een grote vuurvaste braad- of steelpan op een middelhoog vuur. Voeg het gehakt toe en bak het in 8 à 10 minuten goudbruin. Roer regelmatig om en breek het vlees met een houten lepel in stukken. Schep het in een kom en zet even opzij.

4. Doe de resterende olie in de pan. Doe er de ui en een snufje zout bij en bak op laag vuur 10 à 12 minuten tot de ui zacht en doorschijnend wordt. Voeg vervolgens de knoflook, oregano, kaneel, chilipeper, piment en laurier toe en bak nog 1 minuut.

5. Schep het vlees terug in de pan en giet de rode wijn erbij. Breng het geheel aan de kook en laat de wijn tot de helft inkoken.

6. Roer er de tomaten, de tomatenpuree en 200 ml water doorheen. Verlaag het vuur en laat onafgedekt gedurende 20 minuten zachtjes sudderen.Roer regelmatig tot de saus is ingedikt.

7. Maak de bechamelsaus: smelt de boter in een kleine steelpan, roer daar de bloem doorheen en breng aan de kook op een middelhoog vuur gedurende 1 minuut.

8. Haal de pan van het vuur en klop de melk er beetje bij beetje door tot je een gladde massa verkrijgt.

9. Zet terug op het vuur en laat 3 minuten zachtjes koken.

10. Haal opnieuw van het vuur en klop er de parmezaan, peper geraspte muskaatnoot, het zout, knoflookpoeder en eventueel wat frisse groene kruiden (koriander, peterselie of dille) door. Voeg tot slot het hele ei en de geklopte dooier toe.

11. Leg de gebakken aardappelen op de bodem van een grote, rechthoekige ovenvaste schaal.Bedek met de helft van het gehakt en spreid dat zo fijn mogelijk uit. Schik daarop een laag aubergines, het resterende deel gehakt, de pecorino en opnieuw een laag aubergines. Voeg een beetje parmezaan, zout en verse peper toe.

12. Overgiet met de bechamelsaus, voeg de emmentaler toe en bak in de oven op 200°C tot de saus goudbruin kleurt.

13. Laat de moussaka een uur opstijven en versnijd in stukken.

14. Werk voor het serveren af met een restje kaas.