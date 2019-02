Koffieboeren in Tanzania schakelen over op avocado

Veel koffieboeren uit de regio Kilimanjaro in het noordoosten van Tanzania waren afhankelijk van de koffieoogst voor hun inkomen. Sinds enkele jaren is de prijs die ze voor hun koffie krijgen echter gekelderd. Dat komt voornamelijk doordat de productie van koffie voor een groot deel verschoven is naar Brazilië en Vietnam.

De impact daarvan op boeren in Kilimanjaro is al verschillende jaren voelbaar en daarom keken ze steeds vaker naar Africado, het eerste commerciële en internationale avocadobedrijf dat in Tanzania werd opgericht in 2007. Voor die tijd kwamen avocado's in deze regio enkel voor in volkstuintjes, waar ze gekweekt werden voor eigen gebruik. Het tropische, vochtige klimaat in deze regio bleek echter ideaal om avocado op commerciële schaal te kweken.

Ontwikkeling

Ontwikkelingsorganisatie Finnfund kondigde aan dat het 2,5 miljoen euro zal investeren in Africado en zo het personeelsbestand van tweeduizend boeren zal kunnen verdubbelen. Daarbij wordt met name ingezet op kleine, vrouwelijke boeren die hun inkomsten uit de koffie zagen wegvallen.

'Met deze investering willen we de groei van Africado aanwakkeren maar tegelijk de ontwikkeling van de hele regio stimuleren op een duurzame en verantwoorde manier', zegt Jari Matero van Finnfund in de mededeling.

Africado is gespecialiseerd in de Hass-variëteit, de meer romige avocado met z'n ribbelige, donkere schil. De avocado's uit Tanzania worden vooral uitgevoerd naar Europa. Daar is de vraag naar deze gezonde lekkernij in de periode 2013-2017 verdrievoudigd.