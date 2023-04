Keep it classy: tips & tricks voor een geslaagde whiskycocktail

Een goede whiskycocktail maken doe je niet zomaar met elke whisky. Bovendien moeten alle smaken mooi in balans zijn. Hoe je daar precies voor zorgt, legt bartender Nicolas Oorts uit.

De verfijnde en complexe aroma’s van een single malt whisky verdwijnen al snel in een cocktail, vertelt bartender Nicolas Oorts. “Daarom zijn het vooral de Amerikaanse whisky’s die worden gemixt. Een bourbon of rye whisky heeft minder complexe, maar krachtigere smaken: dat maakt ze perfect om in een cocktail te gebruiken. Mijn signatuurcocktail is een ode aan de mais: ik mix bourbon met een Mexicaanse maislikeur en maak er een krachtige, gebrande bouillon van verse mais bij. Dit wordt geshaket met een volledig ei, wat een ongelooflijk romig glas oplevert waarin de zoete maissmaak explodeert.”

Tips & tricks

Voeg geen fruit toe, behalve citrus: hoe minder aromatische toevoegingen, hoe meer je de gerijpte spirit in ere houdt.

Mixers die het goed doen zijn gemberbier en gingerale: de pittige zoete smaken houden een krachtige whisky graag gezelschap.

Meng whisky met andere spirits: de combinatie met andere sterkedrank werkt goed, denk bijvoorbeeld aan een Boulevardier, een versie van de bekende negroni waarbij de gin wordt vervangen door whisky.

De klassiekers

Wie geen zin of moed heeft om zelf te experimenteren, kan gewoon terugvallen op enkele steengoede klassieke recepten voor whiskycocktails. Een overzicht.

Whisky-Sour

Deze klassieke sourcocktail is perfect om whisky te leren drinken: de zuren en de zijdezachte textuur van het eiwit verzachten de smaak van de whisky, wat de cocktail heel toegankelijk maakt. In het glas vind je whisky, citroensap, suikersiroop en wat angostura-bitters, dit wordt luchtig geshaket met een eiwit.

Old Fashioned

Een klassieke bereiding waarbij een spirit wordt gemengd met suiker, ijs en een geutje bitters, afgewerkt met citruszeste. Een pure cocktail waarbij de whisky niet wordt verdoezeld.

Manhattan

Voor een Manhattan wordt rye whisky gemengd met wat zoete vermout en een paar geutjes angostura-bitters. Werk af met een cocktailkersje voor ultieme nostalgie.

De uitzonderingen

In de klassiekers Blood & Sand en Penicillin wordt wél Schotse whisky gebruikt, en dan nog wel de geturfde versie, die een rokerige smaak geeft aan de cocktail.