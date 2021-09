Welke culinaire schatten heeft België te bieden? We zoeken het lekker lokaal, van de Vlaamse velden tot de Ardense bossen.

Michiel (34) en Anneleen Van Meervenne (31) brachten hun eerste energiereep op de markt in 2018. Kriket is een proteïnerijke hap boordevol insecten, in dit geval krekels. Hoewel iedereen het eens is over de voedingswaarde, blijkt een stabiel businessmodel niet vanzelfsprekend. Toch lijken broer en zus Van Meervenne de juiste formule gevonden te hebben: onlangs ging Kriket een partnerschap aan met de Colruyt-groep en in 2019 werden nog twee andere repen gelanceerd én een granola. Door zich als journalist te verdiepen in voedselkwesties werd Michiel Van Meervenne zich bewust van het belang van de ontwikkeling van duurzame voedingspatronen. Een reportage over een inmiddels verdwenen krekelboerderij in Brussel zorgde voor een keerpunt. 'Ik was gefascineerd, maar ik begreep ook dat de economie er nog niet klaar voor was', aldus de jonge ondernemer. Samen met zijn zus besloot hij zich toe te leggen op het culinaire potentieel van de krekels. 'We hadden een voor iedereen toegankelijk product nodig dat betaalbaar was en vooral jongeren, de consumenten van morgen dus, zou aanspreken. We besloten dat we moesten vertrekken van meel en niet van de krekel in zijn geheel', vervolgt Michiel. Na enkele prototypen ontwikkeld te hebben ging het duo op zoek naar een producent. Die zeldzame parel vonden ze nabij Gent. 'Onze onderaannemer in Deinze maakt repen van meel en de insecten komen uit Nederland, waar ze worden gekweekt', aldus Michiel. Na vier jaar merkt het team een mentaliteitswijziging op de markt. Er begint wat te bewegen, want steeds meer consumenten vragen om de krekels in hun geheel te zien. Daarom verkoopt Kriket nu ook drie verschillende versies: Tempting Taco, Glorious Garlic en Punchy Paprika. Maar er is meer. 'De energiereep maakt geen deel uit van het dagelijks leven van de modale consument. We hadden dus ook een ander product nodig, gericht op meer ingeburgerde eetgewoonten', vervolgt Michiel. Uiteindelijk suggereerden de consumenten zelf het idee van granola. In plaats van met een onderaannemer te werken, besliste het Kriket-team om zelf granola te maken. Daarbij krijgen ze de steun van een atelier van Cru dat ter beschikking wordt gesteld dankzij een samenwerking met Colruyt.De ingrediënten van de granola? 'We focussen op de nutriscore en het doel is een evenwichtige samenstelling. Het hoofdingrediënt is biologische haver (50%), en verder onder meer agavesiroop, ahornsiroop, zonnebloemolie en lijnzaad. We hebben drie smaken uitgewerkt, in overeenstemming met de energierepen.' Maar wat met de krekels? Die zijn goed voor vijf procent, een percentage dat we niet konden overschrijden aangezien er nog geen gecertificeerde biologische kweek is.