Voor de zeventiende keer op rij bundelt de gastronomische gids Gault&Millau 's lands beste adresjes. Op deze kaart verzamelen we crème de la crème.

Ook afgelopen jaar trokken de anonieme recensenten van restaurantsgids Gault&Millau erop uit. In de editie van 2020 worden meer dan 1.300 zaken besproken, waaronder 130 nieuwe adressen. Tegelijk verdwenen er ook 190 zaken uit de gids, meestal door sluiting.

Er zijn weinig verrassingen te vinden in de nieuwe uitgave. Hof van Cleve en Bon-Bon behouden hun topscore van 19,5/20. Gestage stijgers aan de top dit jaar Boury, Le Coq aux Champs en La Paix: zij halen dit jaar een score van 17,5/20. Ook Bozar restaurant, Vrijmoed, Kamo, 't Korennaer, Schatteman, Sir Kwinten en Willem Hiele doen het allemaal beter dan in 2019.

Op deze kaart ontdek je alvast welke zaken een score van zestien punten of hoger toebedeeld kregen:

De Gault&Millau-gids wil niet alleen gastronomische zaken in het voetlicht plaatsen. Twee jaar geleden startte de redactie ook het cahier POP op, voor populaire restaurants. Daar horen allerlei zaken in thuis die erg gepassioneerd bezig zijn met een meer ongedwongen manier van tafelen. De drie POP-laureaten van 2020 zijn Golden Gai in Gent, Fernand Obb Delicatessen in Brussel en Tero in Bierges. Daarbovenop bundelt de nieuwe Gault&Millaugids ook goede chocolatiers en cocktailbars.

Kortom, er is heel wat te vinden in de Gault&Millau Belux gids 2020. Je vindt hem vanaf midden deze week in de boekhandel voor 29 euro, of online.