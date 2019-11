Op de voorstelling van de zeventiende editie van de gastronomische Gault&Millau Gids werden opnieuw verschillende chefs en zaken bekroond. Voor de keuze van Chef van het Jaar stond een klassieke keuken centraal.

Chef Bert Meewis van restaurant Slagmolen in Oudbergen mag zich een jaar lang de beste chef van België noemen. Die titel kreeg hij tijdens de bekendmaking van de nieuwe Gault&Millau Gids. De redactie koos voor hem omwille van zijn goed uitgevoerde klassieke keuken. 'Die blijft ontzettend geliefd bij het Belgische publiek', aldus ceo Mark Declerck. 'Met Bert Meewis als Chef van het Jaar kiezen we voor een keukenaanpak waar expertise, sereniteit, doelgerichtheid en een scherpe focus centraal staan. Waarachtigheid aan het fornuis en op het bord vormen samen de hoeksteen van dit restaurant.'

Het restaurant dat, zoals de naam doet vermoeden gevestigd is in een authentieke watermolen, staat al jaren bekend voor zijn degelijke klassiekers. Fans van de zaak prijzen dan ook niet zozeer de creativiteit, maar wel het vakmanschap en de liefde voor goede producten die Meewis tentoonspreidt. Slagmolen haalt ook dit jaar een score van 18/20 en is volgens Michelin twee sterren waard.

Meewis is niet de enige die in de bloemetjes gezet werd. Naast uiteraard het uitdelen van de nieuwe scores aan restaurants in ons land, werden immers nog heel wat individuele prijzen uitgereikt. Zo werden ook een aantal jonge chefs gelauwerd. In Vlaanderen mag belofte Glenn Verhasselt (Sir Kwinten, Lennik) zichzelf Jonge Chef van het Jaar noemen. Voor Wallonië en het Brussels Gewest werden dat respectievelijk Jean Vrijdaghs & Sebastien Hankard (Le Gastronome, Paliseul) en Gregoire Gillard (Barge, Brussel).

Andere prijzen gingen naar: Gastvrouw van het Jaar: Anca Petrescu (Alexandre, Brussel) Italiaanse Chef van het Jaar: Eros Tomassetti (Diverso, Westerlo) Aziaat van het Jaar: Dim Dining (Antwerpen) Het mooiste terras: Le Chalet de la Foret (Brussel) Het mooiste restaurant design (nieuwe award): La Table de Maxime (Paliseul) Sommelier van het Jaar: Stephane Dardenne (L'air du temps, Liernu) Dessert van het Jaar: Adriana Zafiris en Frederic Castro (S?ma, Antwerpen) Brasserie van het Jaar: Les Brigittines (Brussel) Gastro-bistro van het Jaar: Bistro Racine (Braine-le-Chateau) Ambachtsman van het Jaar: Arold Bourgeois (Little Paris, Waterloo) Groentegerecht van het Jaar: Benoit Dewitte (Benoit & Bernard Dewitte, Kruisem-Ouwegem) De Nieuwkomer van het Jaar: August (Antwerpen) Wijnkaart van het Jaar: Le Pilori (Ecaussinnes) Bierkaart van het Jaar: De Jonkman (Brugge) De 'prijs & plezierverhouding' van het Jaar: Mout (Damme), Tandem (Brussel) en Le Pavillon duVieux Chateau (Modave) De drie ontdekkingen van het Jaar: Hoeve De Bies (Voeren), Coquum (Brussel) en Antoine (Eupen).

De Gault&Millau Belux gids 2020 ligt vanaf midden deze week in de boekhandel en kost 29 euro. Hij kan ook worden besteld op de website shop.gaultmillau.be.