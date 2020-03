De overheidsdienst Maatschappelijke Integratie doet een oproep naar vrijwilligers voor de voedselbanken en andere verenigingen die actief zijn in voedselhulp. Door de uitbraak van het nieuwe coronavirus vielen heel wat vaste vrijwilligers tijdelijk weg, waardoor er nu een tekort aan helpende handen is, klinkt het.

De Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie doet een beroep op iedereen die dat kan om een handje bij te steken in de voedselhulp aan kwetsbare mensen. Door de uitbraak van het coronavirus vielen heel wat vaste vrijwilligers bij bijvoorbeeld de voedselbanken en OCMW's weg - het gaat vaak om oudere en dus extra kwetsbare mensen - waardoor de voedselhulp met een tekort aan helpende handen kampt.

De sector heeft het sowieso al moeilijk omdat de voedseloverschotten die normaal gezien van supermarkten en horeca komen sterk gedaald zijn. Wie zich wil inzetten als vrijwilliger, kan dat via het online platform van de Schenkingsbeurs. Mensen kunnen daar hun gegevens achterlaten en aangeven welke activiteiten ze kunnen doen en wanneer ze beschikbaar zijn. Nadien worden ze in contact gebracht met de organisaties in hun regio die hulp nodig hebben.

Minder donaties

Om de dalende voedseldonaties te compenseren doneert handelsfederatie Comeos intussen 233 ton producten aan de voedselbanken. Daarnaast krijgen de organisaties 276.000 euro middelen van de federale regering en 350.000 euro van de Koning Boudewijnstichting en BNP Paribas. Minister van onder meer Maatschappelijke Integratie Denis Ducarme (MR) maakt ook nog 3 miljoen euro vrij voor de OCMW's.

'De situatie van kwetsbare personen moet ons blijven mobiliseren', zegt Ducarme. 'In een context waarin de mensen op het terrein geconfronteerd worden met een sterke daling van onverkochte producten in de supermarkten en met de sluiting van bepaalde verdeelpunten, is het van belang om de eerstelijnsactoren te ondersteunen.'

