De ecologische vereniging Velt wil meer Gentenaars laten genieten van gratis en vers fruit. Daarom lijstte ze op waar in de stad vruchten dragende en toegankelijke bomen te vinden zijn.

Ook in een stad kan je soms lekkers vinden, zolang je je ogen maar goed open houdt of weet waar te zoeken. Dat laatste wil Velt wat gemakkelijker maken met het project 'buurtfruit'. Daarvoor plaatste ze de meer dan driehonderd voor iedereen toegankelijke fruitbomen op een kaart. De bomen - van noten tot appels - staan allemaal op publieke locaties zoals parken, of semi-publieke plaatsen, zoals tuinen van woonzorgcentra. Op sommige plaatsen kan je vrij plukken, op andere mag dat alleen tijdens georganiseerde plukmomenten.

Met het initiatief wil Velt buurten en hun boomgaarden dichter naar elkaar toe krijgen. Zo zitten er ook workshops rond dat buurtfruit verwerken en bewaren in de pijplijn.

Je vindt de kaart hier, wanneer je de filter 'buurtfruit' aanklikt.