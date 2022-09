Geeuwen voor de toekomst: Fairtrade Belgium vraagt meer daadkracht rond eerlijke koffie

De koffieteelt wereldwijd staat onder stevige druk. Fairtrade Belgium gaat de strijd aan met de geeuw in als verzetsmiddel.

Een ochtend of namiddagdip zonder koffie: kan jij het je ook niet voorstellen? Dan is het dringend tijd om actie te ondernemen, want de teelt van het zwarte goud staat onder zo’n hevige druk dat het niet ondenkbaar is dat koffie in de toekomst een pak zeldzamer wordt. Het veranderende klimaat zorgt er namelijk voor dat koffiebessen sneller rijpen, wat ten koste gaat van de kwaliteit en dus de opbrengst voor de boeren, en zij hadden ook voor de klimaatverandering zich zo duidelijk manifesteerde op hun akkers al weinig reserve.

Daar bestaat echter een oplossing voor. Als je kiest voor Fairtrade koffie, kies je namelijk voor een kopje waarbij de producerende boer een eerlijke prijs én een extra premie heeft ontvangen. Fairtrade koffie is in België een bekend product, maar toch krijgt de boer slechts voor 1 op 33 kopjes die we hier drinken een eerlijke prijs. Als reden hiervoor ziet Fairtrade verschillende oorzaken, waaronder ‘te weinig daadkracht, durf en bereidheid bij bedrijven en consumenten om voluit te kiezen voor Fairtrade. Dit terwijl de Fairtrade prijs en premie net hét verschil maken voor de koffieproducent en een noodzakelijke stap betekenen richting een leefbaar inkomen’.

Enkele cijfers 84 % van de mondiale koffieproductie is in handen van kleinschalige boer(inn)en. 44 % van hen leeft onder de armoedegrens en moet rondkomen met minder dan 3,20 Amerikaanse dollar per dag. 8 % van de mondiale koffieproductie wordt aan Fairtrade principes geproduceerd, maar slechts 25 % daarvan kan verkocht worden aan Fairtrade prijs. In België is één kop koffie op de 33 – ofwel 3 % – Fairtrade.

‘Ook de overheid moet actie ondernemen door het recht op een leefbaar inkomen af te dwingen via wetgevende processen’, vervolgt Fairtrade Belgium-CEO Philippe Weiler, ‘zoals via het wetsvoorstel op de zorgplicht, en door in te zetten op vrijwillige initiatieven die het leefbaar inkomen voor koffieproducenten vooropstellen. Zo zal een initiatief als Beyond Chocolate maar dan voor koffie ongetwijfeld een positief effect op het inkomen van koffieproducenten hebben.’

Daarom lanceert Fairtrade Belgium nu de campagne ‘Een wereld zonder koffie, is een beroerde wereld’. Het concept is eenvoudig: als we nu niks doen, dan is er binnen enkele decennia geen koffie meer. En als er geen koffie is, hoe zullen we dan wakker blijven? Onder de hashtag #savecoffee roept Fairtrade op om te geeuwen tegen de beroerde situatie waarin koffieproducenten zich (nog steeds) bevinden. Tijd voor een dutje of ben jij net wakker geschrokken door het nakende onheil rond die heerlijke zwarte opkikker?