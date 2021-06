Dierenrechtenorganisatie Gaia hekelt de manier waarop vandaag nog steeds kippen gehouden worden. Samen met schrijver Herman Brusselmans wil de organisatie de invulling van het woord 'kiplekker' veranderen.

'Eén woord hangt al jaren mijn voeten uit: kiplekker. Kiplekker? Geloof het van iemand die niet snel gechoqueerd is: ik voel me zo lekker als een half gepluimde, volgekakte vleeskip met doorgezakte kromme poten en een slecht hart.' De immer welbespraakte Herman Brusselmans geeft op geheel eigen wijze uiting aan een al langer bekend fenomeen: vleeskippen hebben door de band genomen niet bepaald een mooi leven.

In een nieuwe campagne klagen Gaia en Brusselmans de omstandigheden aan waarin jaarlijks 300 miljoen kippen worden vetgemest in België. Het gros van die vleeskippen is afkomstig van grootschalige bedrijven waar enorme loodsen volgepropt worden met tienduizenden tegelijk. 'Hun beklagenswaardig korte bestaan in die vetmestfabrieken is een aaneenschakeling van pijn en lijden', vertelt Gaia-directeur Ann De Greef. 'Ze lijden aan botmisvormingen, kreupelheid, borstblaren, brandwonden aan de voetzolen, buikzucht,... Intensief vetgemest groeien ze hypersnel: in hooguit 42 dagen bereiken de reusachtig gegroeide mestkuikens hun slachtgewicht van 2,2 kg.'

Trager groeien

Niet bepaald wat we doorgaans associëren met het woord 'kiplekker', dus. Daarom lanceert de organisatie nu een campagne om dat woord uit de Van Dale te laten schrappen, of de definitie ervan aan te passen. De ludieke invalshoek moet vooral de aandacht vestigen op de oproep aan supermarkten die Gaia ook doet: om geen vlees meer te verkopen van kippen die werden opgekweekt op conventionele vetmestfabrieken over te schakelen op diervriendelijkere kweekmethoden.

Een doorsnee vleeskippenkwekerij. © Getty

'De retail heeft de sleutel in handen en moet diervriendelijke(re) alternatieven aanbieden. Die zijn er: zo heb je het sterrenlabel van Beter Leven Keurmerk (BLK) of de normen van het European Chicken Commitment. Beide labels staan garant voor vlees van kippen van trager groeiende rassen, waarbij minder dieren gehouden worden per vierkante meter, die droog strooisel en buitenloop krijgen.'

Dat het niet onmogelijk is, bewees de Nederlandse supermarktketen Jumbo al. Die supermarkt kondigde eerder aan vanaf 1 januari 2023 enkel nog vlees van trager groeiende kippen in de rekken te leggen.'

