Festival zet Franse gastronomie in de schijnwerpers

Vanaf 21 maart tot 24 maart kan je op de hele wereldbol initiatieven terugvinden die de Franse keuken in de schijnwerpers zetten. In maar liefst 150 landen wordt namelijk het festival Goût de/Good France gevierd. Dit jaar staat de Provence als bestemming in de schijnwerpers.

Verantwoorde keuken

Na de Klimaattop van Parijs en de Staten-Generaal van de Voeding blijft Frankrijk een van de voortrekkers in de wereldwijde klimaatbeweging. Goût de/Good France, het belangrijkste evenement voor de promotie van de Franse gastronomie, zet die voortrekkersrol verder en kiest in 2019 resoluut voor een aanpak die respect heeft voor de hulpbronnen van onze planeet.

Zo zullen chefs uit de hele wereld zich vanaf 21 maart inzetten om een 'diner à la française' te bereiden dat in het teken staat van een meer verantwoorde keuken. Elk menu zal kaderen in een keuken die minder vet, suiker en zout gebruikt en die verstandig omspringt met 'goed eten' en met het milieu.

Daarnaast werkt Goût de/Good France dit jaar samen met de stichting 'No More Plastic', die wordt vertegenwoordigd door klimaatactivist en verhalenverteller Alexandra Cousteau. Zij zal een rondetafelgesprek leiden rond het thema 'Good Impact' en daarbij dieper ingaan op hoe de gastronomie kan bijdragen aan de bescherming van het milieu.

Belgische restaurants

Vooral in Frankrijk staan er heel wat interessante evenementen in de agenda, maar ook België is een actieve deelnemer aan het festival.

In België zullen verschillende restaurants deelnemen aan deze campagne. Denk daarbij onder andere aan L'air du temps (Liernu), The Restaurant by Pierre Balthazar (Brussel), Le Tournant (Brussel), Soll Cress (Koksijde) en Hostellerie Lafarques (Pepinster). Meer deelnemende restaurants in België en het buitenland vind je hier. De interesse voor de Franse keuken in ons land hoeft niet te verbazen, want zoals we eerder al signaleerden: de Belgisch-Franse keuken herleeft.