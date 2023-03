Wijnen uit Südtirol: Duitse efficiëntie met Italiaans temperament

Onze drankexpert schenkt klare wijn. Deze week: wijnen uit Südtirol.

Duits of Italiaans?

In deze wijnstreek in het noorden van Italië en grenzend aan Oostenrijk wordt hoofdzakelijk Duits gesproken. Vandaar de Duitse benaming Südtirol, al wordt de streek door het Italiaans sprekende deel van de bevolking ook Alto Adige genoemd.

Oorlogsbuit

Tot de Eerste Wereldoorlog maakte Südtirol deel uit van Oostenrijk. De wijnen kenden er veel bijval, onder meer bij adellijke families in Wenen. Maar in 1918 ging het gebied als oorlogsbuit naar Italië. Daardoor werd de eigen Oostenrijkse markt plots het buitenland. En de Italianen vonden de wijnen van Südtirol niet Italiaans genoeg. In die periode hadden de wijnbouwers het dan ook moeilijk: hun wijnen raakten buiten de eigen streek amper verkocht.

Tweetalig

Vandaag is het gebied officieel tweetalig, maar ruim zeventig procent van het half miljoen inwoners heeft Duits als moedertaal. De meeste wijnbouwers hebben dan ook Duitse namen. Ook de wijndruiven worden gekweekt in twee talen: weissburgunder en pinot bianco, blauburgunder en pinot nero, grauburgunder en pinot grigio…

Mix

De Südtirolers gaan prat op hun unieke mix van Oostenrijks-Duitse efficiëntie en Italiaans temperament. Dat vertaalt zich in hun wijnen: zuiver en rechtlijnig, en tegelijk zuiders vol en rijp. Het klimaat, tegelijk alpien en mediterraan, speelt hierin een belangrijke rol. De zon schijnt er driehonderd dagen per jaar, overdag kan het zeer warm zijn, maar ’s nachts koelt het sterk af. Zo ontwikkelen de druiven de zuiverheid en finesse van de koelte, en tegelijk de rijpe fruitigheid van de zon.

Natuur

In Südtirol word je overweldigd door de indrukwekkende natuur en de vele wijngaarden op steile berghellingen. Door het bergachtige landschap zijn er veel verschillende microklimaten en bodems, waardoor er heel wat verschillende druivenrassen worden geteeld, en er dus een grote variatie aan wijnen bestaat.

© GF

1. Muri-Gries, vanaf 16 euro, chxvini.be

Dit domein is eigendom van een klooster uit de 19de eeuw; de installaties zijn echter up-to-date en de wijnen van verschillende druivenrassen stuk voor stuk uitstekend.

Moderne en piekfijn onderhouden coöperatieve wijnkelder voor 190 druivenkwekers, waar de kwaliteit van de wijnen niet onderdoet voor die van private domeinen.

Michael Goëss-Enzenberg, biodynamisch wijnmaker, maakt in zijn ecologische ondergrondse wijnkelder evenwichtige, fijne, complexe wijnen van hoog niveau.

4. In Der Eben ‘Sankt Anna’, 22 euro, decanto.be

Biodynamische wijn van de lokale druif schiava (ook vernatsch genoemd), aangevuld met pinot noir en de lokale lagrein; gerijpt in oude foeders, geen filtering of klaring.