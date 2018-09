De toekomst van ons eten: 'Binnenkort vriesdrogen we allemaal zelf onze voeding'

Eten is altijd mijn passie geweest', vertelt Maxime Willems. 'Toen ik in het buitenland foodlabs zag ontstaan om de creativiteit van chefs en bartenders te voeden, was ik geprikkeld. Als wetenschapper kon ik een bijdrage leveren door een ruimte te creëren voor een kruisbestuiving tussen eten en wetenschap. Maar ik wou dat Proef! ook een broedmachine zou zijn, met coaching voor beginnende foodondernemers zodat ze hun idee sneller en beter kunnen realiseren. En omdat ik de boel graag opentrek, organiseren we ook workshops zodat het grote publiek kan ontdekken waar we in het lab mee bezig zijn.'

...