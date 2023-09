De neus van sommelier Diederik Herbots achterna: restauranttips voor wijnliefhebbers

Diederik Herbots is mede-eigenaar en sommelier van sterrenrestaurant Ogst in Hasselt. Voor elk gerecht uit de keuken van chef Sébastien Wygaerts zoekt hij een expressieve wijn. In Ogst Deli, hun recent geopende traiteurzaak naast het restaurant, kun je de selectie wijnen mee naar huis nemen.

Ross

“Ross is een van mijn favoriete restaurants in Hasselt. Achter de potten staat chef Glenn Ross, die zijn strepen verdiende in gereputeerde keukens zoals Castor, Hof van Cleve en The Fat Duck. Hij brengt een interessante keuken met grote, uitgesproken smaken. Elke keer ontdek ik er specerijen die ik nog niet ken. Je kunt hier kiezen voor een menu of à la carte bestellen. Ik combineer: eerst bestel ik álle aperitiefhapjes en dan neem ik ook het hele menu. De wijnen – voor mij niet onbelangrijk – zijn goed: je drinkt hier lekkers per glas, meestal natuurlijk gemaakt. Weet je niet wat te kiezen, probeer dan een van de groentegerechten: deze bordjes hebben verrassend veel pit en karakter.”

Dorpsstraat 34, 3500 Hasselt, rosshasselt.be



La Botte

“Peppe Giacomazza, de chef van La Botte, is sinds zijn programma op Njam een heuse BV. Samen met zijn broer en sommelier Gaspare nam hij het restaurant van hun ouders over. Ze schrapten de pizza’s van de kaart en kozen resoluut voor een gesofisticeerde versie van de Siciliaanse keuken. Ik herinner me levendig een romige burrata met groene asperges en een frisse tomatensalsa die ik hier at. De sfeer is er ontspannen: bij verjaardagen wordt er vrolijk gezongen en als de sfeer goed zit, zetten ze de muziek wat luider. Ik word steeds verleid door de mooie wijnkaart met grote Italiaanse klassiekers en verrassende flessen van jonge wijnmakers, een goede mix tussen conventionele en natuurlijke wijnen.”

Europalaan 99, 3600 Genk, labotte.be



Maru

“In Limburg mis ik een goed Aziatisch restaurant: daarvoor trek ik steevast naar Antwerpen of Brussel. Maru ligt in Elsene, net om de hoek van de wijnhandel Basin & Marot, een perfecte combinatie voor een uitje. Bij Maru eet je Koreaans, denk hierbij aan een bibimbap, een rice bowl met frisse groenten, kimchi en bavette van slagerij Dierendonck of pittige gefrituurde kip. De wijnkaart is een verzameling bekende namen uit de natuurwijnwereld. Chef Gary Paxton heeft een goed netwerk en kan bijzondere flessen scoren. Deze frisse wijnen met elegante zuren en kruidige smaken doen het goed in combinatie met de gerechten vol fraîcheur en pit.”

Waterloosesteenweg 510, 1050 Elsene, @marubru



Bistrot du Nord

“Dit restaurant bezoek ik met regelmaat. Chef Michaël Rewers beheerst de klassieke keuken op fenomenale wijze, hij is een echte stielman. Je zit hier ook in een nostalgisch kader: van de houten lambrisering over de witte tafellakens tot de glazen luchters, elk detail klopt. Als ik hier aankom, bestel ik steevast een Cristal van het vat, als Limburger word ik daar instant gelukkig van. Daarna bestudeer ik de wijnkaart, waarop ik steeds een leuke ontdekking doe tussen de klassiekers. Een gerecht dat me sterk is bijgebleven na mijn laatste bezoek is het gelakte buikspek met gerookte paling en zuurkool. Ik dronk er een riesling bij en was volmaakt tevreden.”

Lange Dijkstraat 36, 2060 Antwerpen, bistrotdunord.be



