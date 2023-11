De drank van het diepe zuiden: onze favoriete bourbons

Waarmee lessen we best de dorst? Onze drankenexpert proeft van de nieuwste trends. Deze week: bourbon, de whisky van Uncle Sam.

Misschien proefde je, zoals velen, bourbon voor het eerst in een frisse mint julep. Deze cocktail uit het zuiden van de Verenigde Staten bestaat uit bourbon, munt, suiker(siroop) en crushed ice en wordt traditioneel geserveerd in een ijskoude, zilverkleurige beker. Een perfect zomerdrankje, dus. Maar wist je hoe het Ameri­kaanse neefje van Ierse whisky ontstond? Het waren Ierse kolonisten die hun favoriete sterkedrank misten en in de loop van de 18de eeuw bourbon ontwikkelden. Bij gebrek aan gerst, het graan waaruit whisky gedistilleerd wordt, begonnen ze te experimenteren met een graansoort die in hun nieuwe thuisland wel ruim voorhanden was: mais.

Doorheen de jaren werden werkwijzen en regels ontwikkeld en vastgelegd. Vandaag is bourbon een beschermde titel voor de drank die volgens die regels overal in de Verenigde Staten mag worden geproduceerd, al bevinden de meeste distilleerderijen zich op dit ogenblik in de staat Kentucky. Om bourbon genoemd te mogen worden, moet tussen de 51 en 80 procent mais gebruikt worden. De rest mag worden aangevuld met rogge of tarwe. Bovendien moet men de drank in nieuwe, gerookte eikenhouten vaten laten rijpen, zelfs al is het maar kort, de zogenaamde ‘hello, goodbye’-rijping. Er zijn trouwens maar weinig bourbons die een lange rijping achter de rug hebben. Time is money: Amerikaanse producenten verspillen liever geen tijd aan het wegwerken van voorraden. Wanneer de drank toch meer dan twee jaar op vat heeft gelegen, mag hij ‘straight bourbon’ genoemd worden. Ten slotte ruimen we graag nog een klassiek misverstand uit de weg: de bekende Jack Daniels is geen bourbon, maar een ‘Tennessee Sour Mash Whiskey’, waarvan de productie gekenmerkt wordt door een specifiek filtratie­proces door drie meter houtskool van esdoorn.

Geproefd en gekeurd: bourbon

1. Maker’s Mark, Kentucky Straight Bourbon, 45 euro, comptoirdesvins.be

Toegankelijke spirit van een tweehonderd jaar oude distilleerderij. In de neus: citrus, kers en banaan. In de mond: romige ­vanille.

2. Texas Legation Bourbon, Berry Bros & Rudd, 65 euro, lecoldecygne.com

Wordt gedistilleerd in Texas, speciaal voor een van de oudste Britse wijn- en sterkedrankhandelaars. Zalig van smaak, ergens tussen kers en marsepein in.

3. Ridgemont Small Batch 1792, Kentucky Straight Bourbon, 50 euro, drankenwereld.be

‘Straight bourbon’ die acht jaar op vaten heeft gelegen. Rokerig in de neus. Toetsen van karamel, pruimen en vijgen in de mond.

4. Penny Packer, Kentucky Straight Bourbon, 25 euro, drankdozijn.be

Deze fles op instapniveau stelt niet teleur. Zeer aangename tonen van rokerige vanille en karamel.