In 2020 leren we de charme van een staycation écht kennen, nu reizen nog steeds geen evidentie is. Op Weekend.be nemen we je elke week mee naar een andere bestemming, aan de hand van een tot de verbeelding sprekend kookboek. Vandaag zoeken we het iets verder en iets exotischer.

De prijs 'Gouden Kookboek' win je niet zomaar. Dat Indorock de titel in de wacht sleepte in 2019 zegt dus heel wat over het boek. Culinair schrijver Vanja van der Leeden brengt zoals de titel doet vermoeden muziek in de Indonesische keuken. Die is op zichzelf al zeker de moeite van het ontdekken waard, maar onder haar gidsende hand leer je meer dan enkel wat recepten. Meer dan Indonesische recepten koken, leer je ze al bladerend in Indorock begríjpen.

Vraag een Belg aan wat hij denkt wanneer je 'Aziatische keuken' zegt en de kans is groot dat je Thais, Vietnamees of Chinees als antwoord krijgt. De Indonesische keuken leeft door het stukje gedeeld verleden veel meer bij onze noorderburen en dat voel je ook in Indorock, maar dat geeft net die extra exotische touch.

Wij delen twee recepten, een vullende soep en een salade.

Indorock, Vanja van der Leeden (Nijgh Cuisine, 34,99 euro) © Nijgh Cuisine

