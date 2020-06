Culinaire wereldreis: drie recepten uit Marokko

In 2020 leren we de charme van een staycation écht kennen, nu reizen nog steeds geen evidentie is. Op Weekend.be nemen we je elke week mee naar een andere bestemming, aan de hand van een tot de verbeelding sprekend kookboek. Vandaag: Marokko.

In Henna Hanina gaat Nadia Zerouali op zoek naar de ware smaak van Marokko, en die vind je volgens haar niet in de steden. 'Op het rustige platteland leven mensen volgens het ritme van de zon, gevoed door de oogst van elk seizoen. 's Ochtends vroeg opstaan, olijven plukken, graan malen, brood bakken met de vrouwen, ik heb er het grootste plezier aan beleefd. Zo'n aards, ongecompliceerd bestaan verbonden met de natuur heeft iets rustgevends.' Haar boek is een weerslag van de spontane reizen die ze ondernam en die verschillende vrouwen en bijhorende recepten op haar weg brachten. Behalve een ode aan de Marokkaanse keuken, werd Henna Hanina een lofzang aan de Marokkaanse vrouwen, van wie Zerouali ontdekte dat ze veel mondiger zijn dan vaak wordt aangenomen. 'Keer op keer ontdekte ik dat deze vrouwen leiders zijn in hun eigen kleine wereld; eigenzinnige vrouwen die voor geen onderwerp weglopen en die, hoe zwaar hun bestaan soms ook is, met geheven hoofd en vanzelfsprekend doorzetten. Het zijn vrouwen die dankzij hun handen en hun ambacht hun gezinnen kunnen onderhouden, hun kinderen naar school kunnen laten gaan en een huis kunnen bouwen.' We delen drie recepten uit Henna Hanina: Maghreb-kikkererwtensoep met venkel-kappertjestapenade Couscoussalade met rauwe zeekraal en courgette en romige karnemelkdressing Luchtige hindia-cake Smakelijk! Henna Hanina - Culinaire roadtrip door Marokko, Nadia Zerouali (Nijgh & Van Ditmar, 19,99 euro)