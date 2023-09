In Japan is het al langer een klassiek dessert, maar ook bij ons lijkt mochi aan een opmars bezig. Het plakkerige, elastische gebakje gemaakt van gemalen kleefrijst dat gevuld wordt met ijs vind je sinds kort in het vriesvak van de supermarkt. Welke exemplaren blinken uit? Foodjournalist Barbara Serulus deed de test.

Wochi Mochi – kokosnoot & ananas

PRO Deze mochi tilt de ervaring een trapje hoger: de rijstcakejes zijn niet enkel gevuld met ijs, het ijs heeft op zijn beurt ook nog een hart van ananassaus. Eens je een hap neemt, ziet dat er erg feestelijk uit.

MIN Het rijstdeeg heeft minder de kenmerkende chewy beet die een mochi zo lekker maakt, dat missen we. Het ijs met zijn ananaskern is eerder zoet, afhankelijk van je voorkeur is dat een mee- of tegenvaller.

PRIJS 4,99 euro voor 6 stuks (Albert Heijn)

CONCLUSIE Deze mochi is een ideaal minidessertje voor zoetebekken.

Buono – mix van smaken

PRO Het leuke aan dit merk van mochi is dat er een doosje bestaat waarin alle verschillende smaken worden gecombineerd: je hoeft niet te kiezen en kunt proeven van zowel de klassiekere smaken als aardbei, vanille en chocolade als van de meer verrassende als groene thee of zwarte sesam. Wij zijn het meest fan van de zwarte sesam, die is niet te zoet en heeft een verslavend nootachtig smaakje.

MIN De klassieke smaken zoals chocolade zijn eerder middelmatig.

PRIJS 5,49 euro voor 6 stuks (Aziatische supermarkt en Jumbo)

CONCLUSIE Koop enkel de bijzondere smaken zoals zwarte sesam of groene thee.

Carrefour Sensation – Mango Passion Fruit

PRO Deze bolletjes zijn niet gevuld met rijk roomijs, maar met fruitige sorbet. De combinatie van het zoete deeg met de friszure mango- en passiesorbet levert een leuk smaakcontrast op. MIN Deze mochi heeft de dikste laag rijstdeeg, helaas is het deeg eerder plakkerig dan elastisch en kauwt het niet lekker weg.

PRIJS 4,59 euro voor 6 stuks (Carrefour)

CONCLUSIE De smaak van deze mochi is lekker, maar van de textuur worden wij niet vrolijk.

Little Moons – kokos

PRO De vulling van kokosijs is perfect romig en niet te zoet. De mochi ziet er bovendien oogstrelend uit: als een delicaat wolkje bestoven met kokosschaafsel. Het laagje rijstdeeg is delicaat dun en lekker elastisch.

MIN Als je niet het geduld aan de dag legt om ze vijf minuutjes op voorhand uit de koelkast te halen, is het ijs nog erg hard en stug (maar die instructie staat ook helder op de verpakking, dus enkel je eigen gulzigheid treft schuld). Het is helaas ook de duurste mochi uit de reeks.

PRIJS 7,99 euro voor 6 stuks (Delhaize en Colruyt)

CONCLUSIE Deze schattige mochi is onze persoonlijke favoriet.