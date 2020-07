Het dak van de Koninklijke Bibliotheek in Brussel wordt omgetoverd tot een rooftopbar met drank, muziek en hapjes.

De nieuwe dakterrassen schieten als paddenstoelen uit de grond in Brussel. Vorige week opende Jardin de deuren, een soort tropische bar bovenop het oude Actiris-gebouw in het hart van Brussel. Deze week is het de beurt aan Albert Summer Rooftop, een terras op het dak van de Koninklijke Bibliotheek. Je drinkt er cocktails met zicht op de Kunstberg.

Albert Summer Rooftop is een soort voorproefje van restaurant Albert, dat half september opent en waar chef-kok Filip Fransen in de potten roert. Omdat het zonde is om de 1.000 vierkante meter vrije oppervlakte op het dak onbenut te laten tijdens de zomermaanden, opent er nu deze pop-upbar.

Lokale muziekpartners als Play Label Records en Catclub programmeren er dj's, terwijl je aan de bar aanschuift voor drankjes en bescheiden hapjes. Het dakterras is open van woensdag tot zaterdag, van 17 tot 1 uur, maar wel enkel bij mooi weer. Reserveren is niet nodig.

