Of je nu verkoeling zoekt in een stadspark of aan de oevers van de Schelde: Antwerpen wordt dit jaar een grote zomerbar, met een overvloed aan leuke terrassen van Noord tot Zuid.

Playa del 't Stad

Bar Chapel

Deze gezellige zomerbar zit in een oude kapel in de, jawel, Kerkstraat in Borgerhout.

Pro: de prachtige kloostertuin/terras

Open van juni tot september, maandag gesloten, Kerkstraat 150

Bar Noord

Cocktails, pizza, slaatjes of burgers met zicht op het park en de plonsvijver: het kan in Park Spoor Noord.

Pro: de serre om te schuilen voor een occassionele Belgische bui.

Open vanaf 3 juli, Park Spoor Noord

Bar Oost

Tijdens de zomermaanden maakt de Sinksenfoor plaats voor dit gezellig terras. Zonder honger (ze serveren vanalles, van mosselen tot pizza), met muziek.

Pro: voor de gegadigden is er karaoke-opportuniteit

Open van 26 juni tot 20 september, Buurtspoorweglei

© Bar Oost

Costa Del Sud

Plein Publiek

Eet of drink tussen metershoge containers of op het zonovergoten terras met frontaal Schelde-zicht, op Nieuw Zuid.

Pro: alles hier past binnen een duurzaam en circulair verhaal.

Open tot begin oktober, D'Herbouvillekaai 19

© Plein Publiek

't Eilandje Plage

Sommar - The Jane Open Air in Antwerpen

Voor een sterrenlunch of -diner in openlucht met zicht op de Schelde.

Pro: de sterrenkeuken van The Jane.

Reserveren kan voorlopig tot 31 juli, Rijnkaai 104

Bar Paniek

Artistieke vibes bij een hapje en/of drankje.

Pro: de terrassen liggen vlak naast het water.

Open tot 1 oktober Kattendijkdok, Oostkaai 21B

Jardim

Street food en cocktails in de jardim-jungle, een pop-up oase op 't Eilandje.

Pro: het mooie uitzicht op de Scheldebocht.

Heel de zomer open, Scheldekaai 28

Bocadero

Op het stadsstrand aan de Schelde kan je eten bij verschillende restaurants of aperitieven bij de beach bar.

Pro: de onvergetelijke zonsondergang.

Open van 9 juli tot eind september, Rijnkaai 150

Feliz

Het zomerterras van Felix Pakhuis kijkt uit op de jachthaven en het MAS.

Pro: DJ's en bands vrolijken er de zomer op

Open tot eind september, Godefriduskaai 30

Lazy Jack

Op het terras van deze opgewaardeerde oude loods kan je aperitieven, lunchen en dineren met zicht op het water.

Pro: de petanque!

Open tot eind september, Kattendijkdok - Oostkaai 22a

Zomerbar

Deze zomer opent dit mooi stukje groen in de stad opnieuw. Denk: strand, speeltuin, magische kermisinstallaties en kinderbib. Volwassenen spelen petanque met een betaalbare cocktail.

Pro: de uitnodigende hangmatten

Vanaf 1 juli tot eind september, Sloepenweg

© Zomerbar

Lloret del Linkeroever

Minigolf Beatrijs

Het overwoekerde minigolfterrein naast de voetgangerstunnel op Linkeroever werd een gezellige zomerbar.

Pro: het vooruitzicht op een partijtje vintage minigolf

Beatrijslaan 3

Bar Depot

Zon, cocktails en relaxe deuntjes van in je strandstoel op Linkeroever.

Pro: de verschillende events, van BBQ tot live concert

Open in juli en augustus, Hanegraafstraat 5

Café Kamyon

Voor een strandstoel bij deze kleinschalige zomerbar op Linkeroever moet je enkel de voetgangerstunnel door.

Pro: het vergezicht op de kathedraal

Nog tot eind augustus, Beatrijslaan 29

Strantwerpen

Voor strandbedjes aan de rand van de Schelde met zicht op de skyline, een lichte lunch of uitgebreider diner.

Pro: overdekt zomerterras én dakterras en 18u voorzien dj-sets en liveacts. Binnenkort kan je er zelfs terecht voor yoga-, pilates- en zumbalessen.

Strantwerpen, Jachthavenweg 1, 2050 Antwerpen. Reserveren online aangewezen

© Strantwerpen

Berchem-bad

Black Smoke

Hippe cocktails-with-a-view op de rooftop van Brouwerij De Koninck.

Pro: de lekkere lunch op zaterdag, zondag en feestdagen.

Van woensdag tot zondag tot eind augustus, Boomgaardstraat 1

Zomerfabriek

De oude gasfabriek in Zurenborg werd gerecycleerd tot veelzijdige eventruimte. Hier drink of eet je er met je voeten in het gras.

Pro: het buitenpodium en de feestlounge en -studio zorgen voor extra animo.

Van juli tot eind augstus, Minkelersstraat 2

Grand Café den Brandt

Na de lockdown besloot de brasserie naar buiten te trekken en te transformeren in één groot zomerterras in Park den Brandt

Pro: de idyllische parklocatie.

Heel de zomer, Beukenlaan 12

© Grand Café den Brandt

Lees ook

Stadsfestival Zomer van Antwerpen gaat door

Vlaamse overheid raadt zwemmen in rivieren en beken af

Het gevoel van extreme hitte, vastgelegd met een klik op de knop

Playa del 't StadDeze gezellige zomerbar zit in een oude kapel in de, jawel, Kerkstraat in Borgerhout.Pro: de prachtige kloostertuin/terrasOpen van juni tot september, maandag gesloten, Kerkstraat 150Cocktails, pizza, slaatjes of burgers met zicht op het park en de plonsvijver: het kan in Park Spoor Noord.Pro: de serre om te schuilen voor een occassionele Belgische bui.Open vanaf 3 juli, Park Spoor NoordTijdens de zomermaanden maakt de Sinksenfoor plaats voor dit gezellig terras. Zonder honger (ze serveren vanalles, van mosselen tot pizza), met muziek.Pro: voor de gegadigden is er karaoke-opportuniteitOpen van 26 juni tot 20 september, BuurtspoorwegleiCosta Del SudEet of drink tussen metershoge containers of op het zonovergoten terras met frontaal Schelde-zicht, op Nieuw Zuid.Pro: alles hier past binnen een duurzaam en circulair verhaal.Open tot begin oktober, D'Herbouvillekaai 19't Eilandje PlageVoor een sterrenlunch of -diner in openlucht met zicht op de Schelde.Pro: de sterrenkeuken van The Jane.Reserveren kan voorlopig tot 31 juli, Rijnkaai 104Artistieke vibes bij een hapje en/of drankje. Pro: de terrassen liggen vlak naast het water.Open tot 1 oktober Kattendijkdok, Oostkaai 21BStreet food en cocktails in de jardim-jungle, een pop-up oase op 't Eilandje.Pro: het mooie uitzicht op de Scheldebocht. Heel de zomer open, Scheldekaai 28Op het stadsstrand aan de Schelde kan je eten bij verschillende restaurants of aperitieven bij de beach bar. Pro: de onvergetelijke zonsondergang.Open van 9 juli tot eind september, Rijnkaai 150 Het zomerterras van Felix Pakhuis kijkt uit op de jachthaven en het MAS.Pro: DJ's en bands vrolijken er de zomer opOpen tot eind september, Godefriduskaai 30Op het terras van deze opgewaardeerde oude loods kan je aperitieven, lunchen en dineren met zicht op het water.Pro: de petanque!Open tot eind september, Kattendijkdok - Oostkaai 22aDeze zomer opent dit mooi stukje groen in de stad opnieuw. Denk: strand, speeltuin, magische kermisinstallaties en kinderbib. Volwassenen spelen petanque met een betaalbare cocktail.Pro: de uitnodigende hangmattenVanaf 1 juli tot eind september, SloepenwegLloret del LinkeroeverHet overwoekerde minigolfterrein naast de voetgangerstunnel op Linkeroever werd een gezellige zomerbar.Pro: het vooruitzicht op een partijtje vintage minigolf Beatrijslaan 3Zon, cocktails en relaxe deuntjes van in je strandstoel op Linkeroever. Pro: de verschillende events, van BBQ tot live concertOpen in juli en augustus, Hanegraafstraat 5Voor een strandstoel bij deze kleinschalige zomerbar op Linkeroever moet je enkel de voetgangerstunnel door.Pro: het vergezicht op de kathedraalNog tot eind augustus, Beatrijslaan 29Voor strandbedjes aan de rand van de Schelde met zicht op de skyline, een lichte lunch of uitgebreider diner.Pro: overdekt zomerterras én dakterras en 18u voorzien dj-sets en liveacts. Binnenkort kan je er zelfs terecht voor yoga-, pilates- en zumbalessen.Strantwerpen, Jachthavenweg 1, 2050 Antwerpen. Reserveren online aangewezenBerchem-badHippe cocktails-with-a-view op de rooftop van Brouwerij De Koninck. Pro: de lekkere lunch op zaterdag, zondag en feestdagen.Van woensdag tot zondag tot eind augustus, Boomgaardstraat 1De oude gasfabriek in Zurenborg werd gerecycleerd tot veelzijdige eventruimte. Hier drink of eet je er met je voeten in het gras.Pro: het buitenpodium en de feestlounge en -studio zorgen voor extra animo.Van juli tot eind augstus, Minkelersstraat 2Na de lockdown besloot de brasserie naar buiten te trekken en te transformeren in één groot zomerterras in Park den Brandt Pro: de idyllische parklocatie.Heel de zomer, Beukenlaan 12