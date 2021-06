Foodstylist Els Sirejacob en fotograaf Bram Debaenst maakten samen het mooiste camperboek van het jaar. Het bundelt recepten en reistips voor bestemmingen als Cornwall, de Balkan of het Zwarte Woud. Wij vroegen het duo naar hun beste camperrecepten voor zwoele én druilerige zomerdagen.

'Camperfood betekent voor mij eenvoudige gerechten die ik thuis ook maak, lichtjes aangepast aan je reisbestemming. Een gerecht als pasta carbonara hoef je niet met parmezaan te maken. Als je in het Verenigd Koninkrijk aan het rondtrekken bent, kun je er perfect een Engelse versie van maken met stiltonkaas die je op een lokale markt of in een buurtwinkel koopt. Improviseren met lokale ingrediënten, is wat ik zo leuk vind aan koken in de camper of een mobilhome.' Aan het woord is fotograaf Bram Debaenst, die samen met chef en receptenschrijver Els Sirejacob het boek Camperfood & fijne plekken maakte. De twee zijn vrienden die een passie voor lekker eten en campervakanties delen. Dat resulteerde in een boek vol recepten voor camperaars die houden van oesters op de barbecue of het betere stoofpotje, aangevuld met verplichte stops en de beste plekken om met je mobilhome of camperbusje te overnachten in bestemmingen als Denemarken, het Zwarte Woud of de Balkanlanden. 'Met ons boek willen we mensen zin geven om zelf in de camper te stappen en daar hun eigen potje te koken, relaxed, met producten die je makkelijk kunt vinden', zegt Els. 'Zelf vertrek ik altijd vanuit wat ik zie in winkels of op markten. In Italië zal ik wat meer met pasta en verse tomaten koken, terwijl het op een koudere bestemming wat vaker linzen, bonen of worst zal zijn. Vanuit België neem ik altijd ingrediënten als miso, een goede bouillon en zout- en chilivlokken mee. Ze geven simpele recepten die je op twee vuurtjes kunt koken wat extra pit.' Het weer speelt op reis altijd een belangrijke rol en beïnvloedt bijgevolg het menu. Omdat je op een druilerige dag, met meer tijd in de camper, iets anders wilt eten dan op een zwoele zomeravond, vroegen wij Bram en Els naar hun favoriete recepten voor verschillende weersomstandigheden.