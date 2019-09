Barry Callebaut lanceert onder de noemer 'Cacaofruit Experience' een nieuwe soort chocolade waarvoor de volledige cacaovrucht wordt gebruikt.

De Zwitserse groep stelde de nieuwe soort - voor een groot deel ontwikkeld in België - voor in San Fransisco. Niet alleen 'lekker en voedzaam', maar ook 'goed voor de planeet en haar bewoners', zegt CEO Antoine de Saint-Affrique.

De nieuwe chocolade komt er in twee varianten - 'WholeFruit Bold' en 'WholeFruit Velvety' - en smaakt volgens Barry Callebaut 'fris en fruitig'. Daarnaast is hij 'rijk aan voedingsstoffen zoals vezels, proteïne en magnesium', omdat niet alleen de cacaobonen worden gebruikt bij de productie, maar ook de andere delen van de vrucht: de schil, de pulp en het sap.

Goed voor de planeet

Daarmee is de chocolade meteen ook goed voor de planeet, zegt Saint-Affrique. 'Wanneer we nu chocolade maken, gebruiken we enkel de bonen en gooien we de rest, zowat 70 procent van de vrucht, weg', zegt de topman. 'Daarom zijn we 2 à 3 jaar geleden beginnen na te denken over het simpele idee om de hele vrucht te gebruiken.'

Voor de uiteindelijke ontwikkeling van de 'WholeFruit'-chocolade speelde de vestiging van Barry Callebaut in het Oost-Vlaamse Wieze - net zoals bij de roze chocolade die het bedrijf ruim anderhalf jaar geleden lanceerde - een grote rol, aldus Saint-Affrique. De site in Wieze is de grootste chocoladefabriek ter wereld en ook de innovatiehub van de chocoladegroep. 'De productie gebeurt voorlopig wel nog buiten Europa, omdat de chocolade voorlopig nog niet is goedgekeurd voor de Europese markt', zegt de CEO.

Cacaobonen © Getty Images

Barry Callebaut zal de 'WholeFruit'-bulkchocolade in eerste instantie vanaf mei 2020 verkopen aan chef-koks en ambachtelijke chocolatiers. Volgens Saint-Affrique lopen er 'onderhandelingen met een aantal spelers' over de verwerking van de chocolade op industriële schaal voor de consumentenmarkt.

De topman benadrukt ook dat hij de 'Cacaofruit Experience' veel breder ziet dan alleen chocolade op zich. 'Dit product heeft veel meer toepassingen dan dat. Het past bijvoorbeeld ook perfect in drankjes, smoothies, koekjes en desserts.' Om dat duidelijk te maken, werkt Barry Callebaut al samen de Amerikaanse voedinggigant Mondelez. Die zal via zijn innovatiehub SnackFutures de eerste cacaovruchtsnacks als pilootproject al in Los Angeles op de markt brengen onder het merk CaPao.

Barry Callebaut ontstond in 1996 uit de fusie van het Belgische Callebaut en het Franse Cacao Barry. De hoofdzetel van de producent van bulkchocolade bevindt zich in het Zwitserse Zürich. In België telt het bedrijf 1.500 personeelsleden en vier productiesites: naast Wieze gaat het om Halle, Heule en Thimister.

Zijn vorige boekjaar sloot Barry Callebaut af met een omzet van 6,9 miljard Zwitserse frank. Het verkocht in die periode meer dan 2 miljoen ton chocolade. Een groot deel van de productie komt uit België.