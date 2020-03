Brouwer AB InBev lanceert een nieuw digitaal platform waar mensen hun pintjes op voorhand kunnen bestellen en betalen. Daarnaast kunnen mensen via deze website ook een gift doen die integraal wordt doorgestuurd naar hun favoriete café of restaurant.

Op die manier zegt AB InBev de trouwe caféganger de kans te willen geven om de horeca mee te ondersteunen. 'We hebben onze cafés per e-mail gecontacteerd om hen te vragen of ze willen meedoen', zegt Josse Peremans, marketingmanager van Jupiler & Stella Artois. 'Als ze willen meedoen, worden ze op ons platform www.cafecourage.be gezet.'

Op minder dan twee dagen tijd hebben al bijna duizend cafés zich ingeschreven. 'Voor elke Stella Artois, Jupiler, Diekirch, Ginette Lager en Jupiler 0,0% ter waarde van 2,5 euro die de caféganger dan virtueel bestelt, storten wij de betaling van de consument integraal door naar de cafés via een externe partij - zo helpen we hun kasstromen te ondersteunen tijdens deze moeilijke periode. Daarenboven doneren we voor elke bestelling die een consument plaatst, dezelfde consumptie aan gratis goederen aan dat café tot we nationaal 3,6 miljoen pinten bereiken.'

Ook Alken-Maes lanceerde een dergelijk initiatief om haar cafés een inkomen te bezorgen en een hart onder de riem te steken.

