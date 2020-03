Nu we het eerste caféloze weekend ingaan, lanceert Alken-Maes een online platform waarop Belgische cafégangers hun biertjes kunnen bestellen voor wanneer de cafés terug opengaan. De brouwerij wil zo de horeca helpen om de sluitingsperiode te overbruggen. 'We verwachten 4.000 tot 5.000 deelnemers.'

Nu de horeca noodgedwongen zijn deuren moet sluiten tot begin april, komt Alken-Maes met een campagne om de getroffen zaken te steunen. De campagne Café Solidair vertrekt van het pay it forward-principe: je betaalt je gekozen bier online aan je favoriete café, brasserie of kantine, en de pintjes kan je dan gaan drinken eens de deuren weer opengaan. Op deze manier beschikken de uitbaters toch over wat extra financiële middelen en kunnen ze een snelle start maken als de veiligheidsmaatregelen zijn afgelopen.

Jan Bosselaers, Marketing Director bij Alken-Maes, geeft een woordje uitleg: 'Eens de betaling is bevestigd, wordt het bedrag overgemaakt aan de café-uitbater. Als consument ontvang je een voucher die je bij de heropening van het café kunt gebruiken om je pintjes ter plaatse te gaan drinken. Je kan ook de keuze maken om een donatie te doen aan je stamcafé. We hopen momenteel op 4.000 tot 5.000 deelnemende cafés.'

Alken-Maes doet zelf ook een geste. De brouwer geeft de eerste 400 pintjes gratis aan de uitbater. Het platform gaat vandaag om 17 uur online.

Nu de horeca noodgedwongen zijn deuren moet sluiten tot begin april, komt Alken-Maes met een campagne om de getroffen zaken te steunen. De campagne Café Solidair vertrekt van het pay it forward-principe: je betaalt je gekozen bier online aan je favoriete café, brasserie of kantine, en de pintjes kan je dan gaan drinken eens de deuren weer opengaan. Op deze manier beschikken de uitbaters toch over wat extra financiële middelen en kunnen ze een snelle start maken als de veiligheidsmaatregelen zijn afgelopen.Jan Bosselaers, Marketing Director bij Alken-Maes, geeft een woordje uitleg: 'Eens de betaling is bevestigd, wordt het bedrag overgemaakt aan de café-uitbater. Als consument ontvang je een voucher die je bij de heropening van het café kunt gebruiken om je pintjes ter plaatse te gaan drinken. Je kan ook de keuze maken om een donatie te doen aan je stamcafé. We hopen momenteel op 4.000 tot 5.000 deelnemende cafés.' Alken-Maes doet zelf ook een geste. De brouwer geeft de eerste 400 pintjes gratis aan de uitbater. Het platform gaat vandaag om 17 uur online.