Bruisend Bergen: eten, architectuur bewonderen en cultuur ontdekken

Van Gogh begon er met schilderen, er huist een “Google van papier” en in de zomer is de weelderige tuin van advocaat Léon Losseau een plek om in te verdwalen. Er valt genoeg te beleven in de Henegouwse hoofdstad. Drie locals vertellen waar je moet zijn tijdens een dag in en rond Bergen.

Anthony De Keyzer deelt al zes jaar foodtips met zijn volgers op Instagram en Facebook. Hij is op de hoogte van alle nieuwigheden in Bergen en wil nooit nog naar een andere stad verhuizen. Zijn culinaire tips doen je watertanden.

Boule de Bleu

“Boule de Bleu bestaat al 25 jaar en is daarmee een van de oudste restaurants in de stad. Het interieur is een samenraapsel van verschillende soorten tafels en stoelen en uit het plafond bengelen theekoppen en -potten als decoratie. De salades staan hier gelijk aan een volwaardige maaltijd en als je dat wenst, drink je er een glaasje biowijn bij. Mijn favorieten zijn de raclettesalade en de tartiflette.”

bouledebleu.com

Rue de la Coupe 46, 7000 Mons

Le Bravo

“Op het terras van dit Italiaans restaurant op de Croix-Place waan je je tijdens de lente- en zomermaanden in het zuiden. Hier bestel je carbonara zonder room en pizza’s zonder ananas, zoals de Italiaanse keuken het voorschrijft. Er is een menu om te delen voor wie met vrienden komt en in het weekend kun je ook pizza afhalen om op een andere fijne plek in Bergen te picknicken.”

lebravo.be

Rue des Soeurs Noires 19, 7000 Mons- 18 euro voor pizza à volonté.

Masu

“In dit restaurant heb ik geen favoriete gerecht, want de menukaart verandert regelmatig. De twee bevriende chefs bieden een moderne keuken aan en serveren zoveel mogelijk seizoensgebonden gerechten met lokale producten. Je komt hier voor originele smaakcombinaties en ook vegetariërs komen hier aan hun trekken.”

masurestaurant.be

Rue d’Havré 79, 7000 Mons – voor een driegangenmenu betaal je 39 euro

Culturele hoofdstad

Als architect kijkt Jérôme Peteno met een geoefend oog naar de gebouwen in zijn stad. Samen met zijn bureau ontwierp hij zelf een paar bouwwerken in Bergen. Hij tipt enkele bijzondere architecturale plekken.

Collégiale Sainte-Waudru

“Al sinds de vijftiende eeuw maakt deze opmerkelijke Stiftskerk van de heilige Waldetrudis van Bergen deel uit van het stadsplan. In het iconische gebouw in gotische stijl zitten imposante glasramen uit de zestiende eeuw. Binnen huist onder andere werk van de hand van Jacques du Broeucq. Hij was de Nederlandse architect en beeldhouwer van Karel de Vijfde. De toren aan de westzijde moest de kroon op het werk worden, maar hij is nooit afgeraakt. Ook bijzonder is de Car d’or, de vergulde praalwagen die in de kerk geparkeerd staat. Elk jaar tijdens Ducasse, het plaatselijke folklorefeest, rijdt hij doorheen de stad.”

Place du Chapitre, 7000 Mons

© Quentin Dardenne

Arsonic

“Deze concertzaal — ook wel Maison de l’écoute genoemd — is neergezet in 2015, het jaar waarin Bergen tot culturele hoofdstad van Europa is gekroond. Het is dus een van de recentere gebouwen, ontstaan uit de tekeningen van architectenbureau Holoffe & Vermeersch. De eigentijdse look, de extraordinaire akoestiek en het interessante programma maken van dit bouwwerk voor mij een coup de coeur.”

Rue de Nimy 138, 7000 Mons

Mémorial Museum

“Het Mémorial Museum loodst je doorheen de militaire geschiedenis van de regio. Architect Pierre Hebbelinck ontwierp het gebouw dat gelegen is op de site waar vroeger de Machine à Eau de inwoners van Bergen van drinkwater voorzag. Met uniformen, wapens, persoonlijke brieven en notitieboekjes uit de wereldoorlogen wil het museum de bezoekers stil laten staan bij de gebeurtenissen van toen. De interactieve multimedia-installaties sleuren je mee in de persoonlijke getuigenissen van burgers en soldaten.”

Bd Dolez 51, 7000 Mons

In het spoor van Van Gogh

Als communicatieverantwoordelijke voor Visit Mons heeft Bergen nog maar weinig geheimen voor Milana Dürnholz. Ze is goed op de hoogte van de interessante plekken in de stad en deelt met ons haar persoonlijke favorieten.

Van Gogh Huis

“Op een boogscheut van Bergen, in Cuesmes, kun je het Van Gogh huis binnenstappen. Niet veel mensen weten dat Vincent Van Gogh hier gewoond heeft en dat de buurt hem inspireerde om zijn bestaan als predikant op te geven en te starten als kunstenaar. Rondom het huis en doorheen de stad zijn er verschillende wandel- en fietsroutes aan hem gewijd. Zo is er een uitdagende fietstocht van bijna 50 kilometer die je langs plekken leidt waar de kunstenaar gewoond of gewerkt heeft.”

https://www.visitmons.nl/te-ziente-doen/wandel-fietsroutes/in-de-voetsporen-van-vincent-van-gogh-in-de-borinage-583034

Rue du Pavillon 3, 7033 Mons

Belfort

“Een stukje werelderfgoed in barokstijl: dat is het Belfort van Bergen. Vanaf de top kun je de hele regio rondom de stad aanschouwen en speuren je ogen langs het centrum, de Grote Markt en de vele kerken die de stad rijk is. Binnen is er een permanente tentoonstelling met multimediatools en voorwerpen uit lokale collecties.”

Rpe du Château, 7000 Mons

Grand-Hornu

“De voormalige steenkoolmijn Grand-Hornu een imposante plek. Op dezelfde site vind je ook MACS, een museum met hedendaagse kunst waar je elke derde zondag van de maand een gratis rondleiding kunt reserveren.”

Rue Sainte-Louise 82, 7301 Boussu

Triporteur

Bovenstaande tips zijn ideaal voor een dagje Bergen. Wil je er graag een lang weekend van maken, dan zijn de volgende plekken ook een bezoekje waard:

Triobalade

De triporteur waarmee gids Ludovic drie personen tegelijk doorheen de stad loodst, kun je nog het best vergelijken met de grote broer van de Vespa. Als habitué voert hij je mee langs geheime plekken, volgens een thema naar keuze. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor een vintage route, een culturele tocht of een tripje by night.

Mundaneum

Alle kennis van de wereld verzamelen: dat was het opzet waarmee twee Belgische juristen Paul Otlet en Henri La Fontaine het museum in de negentiende eeuw oprichtten. Met zes kilometer aan documenten, gaande van internationale pers over persoonlijke archieven van stichters tot feministische fondsen, is het niet zo gek dat de krant Le Monde dit museum doopte tot papieren Google.

Maison Léon Losseau

Zijn liefde voor literatuur vertaalde zich in een bibliotheek met meer dan 100.000 boeken, hij was fervent fotografieliefhebber en vond de originele uitgaven van dichter Arthur Rimbauds Une saison en enfer terug. In zijn art-nouveauhuis krijg je een blik in het leven deze Bergense advocaat. Tijdens de zomermaanden is een wandeling in de weelderige tuin een must.