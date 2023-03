Geheime Thuin: verborgen natuur- en cultuurparel vlakbij Charleroi

Niet ver van de industriële setting van Charleroi ligt in het groene Henegouwse landschap het stadje Thuin verborgen. Naast de befaamde hangende tuinen valt er rond de middeleeuwse steegjes nog heel wat te ontdekken – te voet, per fiets of met de boot.

Thuin ligt op amper 13 minuten treinen of 20 minuutjes rijden (19 km) van Charleroi. Ondanks alle troeven bleef het middeleeuwse stadje gek genoeg wat onder de radar. Het bekendst zijn de hangende tuinen, maar dat is lang niet de enige publiekstrekker. Bovendien valt er in de ruimere omgeving ook heel wat te ontdekken. Meer dan genoeg voor een extralang weekendje weg. Tip: met de VISITWallonia.be Pass kun je overal in de regio kortingen en speciale aanbiedingen scoren.

© Getty

Toeren met tuinen (en kunst)

De bekende tuinen van Thuin hangen over de zuidelijke helling van de vallei van de Biesmelle. Bij de versterking van de stad werden daarop terrassen aangelegd. Inwoners gebruikten ze als moestuin, wat tot op vandaag een mooie wandeling oplevert doorheen smalle steegjes langs de 200 terrastuinen. Er wordt zelfs wijn verbouwd: dankzij de zuidelijke ligging houden de muren zon vast en kunnen er wijnstokken groeien.

Voor een panoramisch uitzicht over de vallei van de Samber en Biesmelle beklim je de 60 meter hoge toren van het belfort (Unesco Werelderfgoed!). Een leuke manier om dit alles aan elkaar te rijgen is het kunstenparcours Fluide van 5,2 kilometer – zo kun je tussen de 18 hedendaagse werken door ineens ook het belfort, de hangende tuinen en wijngaarden én de tramlijn van Lobbes afvinken.

Hangende tuinen © Getty

Te land, te water of op het spoor

Thuin is ook leuk en leerrijk met kleine en grotere kinderen in je kielzog. In het Ontdekkingscentrum van Vicinal kom je niet alleen alles te weten over élke soort tram, je kunt ze er oude exemplaren bekijken en opstappen op de lijn Thuin-Lobbes. Daarnaast is Thuin – waar Samber en Biesmelle samenkomen – hoofdstad van de binnenvaart. Daar kom je meer over te weten aan boord van de boot van Ecomuseum Thudo – in een voormalig koopvaardijschip aan de Quai de Sambre.

Ga zeker eens op wandel langs de 17de- en 18de-eeuwse huisjes van de schippersbuurt, nu veelal bewoond door gepensioneerde schippers. In het centrum van de wijk ligt een picture perfect pleintje met zicht op de Samber. Om in het thema te blijven kun je inschepen op je eigen elektrisch bootje voor een fijne tocht over de Samber, tussen Aulne en Landelies.

© Getty

Nog meer tuinen in Thuin

Fans van parken en tuinen kunnen hun hart verder ophalen in de puike Franse tuin rondom het 14de-eeuwse Kasteel van Fosteau. Binnen ontdek je dan weer de Ridderzaal, een van de mooiste gotische zalen van België. Ook de kerker, apotheek en de slaapkamer van graaf Reille – generaal onder Napoleon – spreken tot de verbeelding. Een bezoek aan kasteel en tuin kan enkel op aanvraag maar is zeker de moeite waard.

Kun je geen genoeg krijgen van tuinen, dan is Folcuin, de kruidentuin in Lobbes, nog een optie. Pik er ineens de abdij en 9de-eeuwse St-Ursmerkerk mee. Het is namelijk de oudste kerk in ons land en meteen ook de enige uit de Karolingische periode, inclusief Merovingische sarcofagen en romaanse crypte. Er loopt een mooie fietsroute van 22 km langs Lobbes, Fontaine-Valmont, Leers-et-Fosteau, Ragnies en Thuin waarlangs je alle historische sites, landschappen en waterwegen aan elkaar kunt fietsen.

Abbaye d’Aulne © Getty

Abdijruïne met een biertje

De Cisterciënzerabdij van Aulne in Gozée is eveneens de moeite en, jawel: er ligt opnieuw een landschapstuin. Abbaye d’Aulne is een oase van rust waar je heerlijk kan wandelen. Tot aan Brasserie du Val de Sambre, bijvoorbeeld. Voor een biertje of een potje minigolf naast de abdijruïnes. Fietsers nemen de trage wegen van de Ravel van Thuin naar Abbaye d’Aulne en terug. Het traject maakt deel uit van de Unesco-fietsroute die je desgewenst over het platteland naar het industriële decor van Charleroi brengt. Fiets niet mee? Huur dan een tweewieler in Thuin.

Bij de abdij zelf is het trouwens ook heerlijk fietsen langs of dobberen op de Samber. Huur er een e-bike of bootje, of laat je varen op een begeleide mini-boottocht langs de idyllische plekken van de Haute-Sambre – waaronder Thuin en Lobbes.

© Getty

Rond Thuin Je ziet: Thuin is op zich al helemaal de moeite. Maar ook de omgeving – vlakbij of wat verder – is heerlijk voor eindeloze omzwervingen. Twee aanraders op fietsafstand. Ragnies Op vijf kilometer van Thuin ligt deelgemeente Ragnies, een van de mooiste dorpen van Wallonië. In de landelijke omgeving, inclusief kabbelend beekje, romaans kerkje en grote kalk- en baksteenboerderijen, is het natuurlijk erg fijn wandelen of fietsen. Zeker met een bezoek aan de Distillerie de Biercée in het vooruitzicht. Met de Ragnies Golf Club is het dorpje bovendien uitstekend nieuws voor de golfers. Je kan er tevens heerlijk tafelen met lokale seizoensproducten bij Restaurant La Part Des Anges. Binche Het Henegouwse stadje op vijftien kilometer van Thuin is een pak bekender, vooral dankzij het carnaval. Je vindt in Binche dan ook het Internationaal Museum van het Carnaval en het Masker. Maar ook als je geen fan bent van gemaskerde folklore heeft het heel wat te bieden. Verken het historisch centrum, de kerk, stadswallen, het park en natuurlijk het stadhuis met belfort op een zelfstandige of gegidste toer. Met een nieuwe app beleef je de stad zelfs in augmented reality. Wil je nog wat verder wandelen, dan is de route naar Vodgoriacum een aanrader. Op een traject van slechts 6,4 kilometer bezoek je naast het centrum ook de torens en kelders van Bette, de brouwerij Binchoise, het Gallo-Romeins museum van Waudrez en de St-Ursmer kerk van Lobbes (zie boven). Goed voor je Instagram-feed: de twee uitzichtpunten, Mont Sarah en Mont de la Justice.