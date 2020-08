De fruittelers ondervinden tijdens de hittegolf van de jongste dagen heel wat schade door zonnebrand. 'De combinatie van droogte en hitte laat zich voelen. Er zijn heel wat percelen en rassen waar heel veel schade is', zegt Jef Vercammen van het Proefcentrum Fruitteelt.

De zonnebrand zorgt voor ernstige beschadigingen aan het fruit, maar daartegen kan men zich niet verzekeren. 'De beste vruchten, die aan de buitenkant van de boom hangen, zijn eigenlijk het meest geraakt. Bij jonge bomen kan één kant van de boom volledig verloren zijn, dus dat is dan de helft van de bomen', vertelt Vercammen.

'Als er bruine plekken zijn, kunnen ze zelfs niet voor industrie gebruikt worden. Als het wat minder is, kunnen ze wel nog gebruikt worden voor sap.' De schade blijkt wel te variëren bij verschillende percelen en rassen. 'Bij Conference valt de schade bijvoorbeeld mee, maar daar zijn ook percelen waar er heel veel schade is', legt Vercammen uit.

Klein fruit blijft gespaard

'De kersen zijn wel al af. En ik hoor dat er bij klein fruit niet direct meldingen van veel schade binnenkomen.' De zonnebrand komt bovenop de nachtvorst van dit jaar en de droogte van de laatste twee jaar. 'Er is sowieso al een lagere productie, maar dit is bijkomende schade', stelt Vercammen.

'De oogstramingen van de eerste helft van juli voor appels zijn op min 31 procent geschat. Als we daar nog 20 procent verliezen, dan is er maar een halve oogst.' Volgens Boerenbond zorgen de extreme temperaturen bijkomend voor een verhoogd risico op hitte-onweders met eventuele hagelschade. Ook voedergewassen zoals gras en mais hebben een slag gekregen, met minder opbrengst tot gevolg.

Boerenbond vraagt daarom om schade door extreme hitte - net zoals droogte, storm en hagelschade - op te nemen in de brede weersverzekering. Verder dringt Boerenbond aan op schattingscommisies om de schade in kaart te brengen en mogelijks een erkenning voor een tussenkomst uit het Vlaams Rampenfonds te bekomen.

