Met MyFood is Antwerpen een multiculturele supermarkt rijker. Je kan er boodschappen doen, maar ook iets drinken of een kookworkshop bijwonen.

De eerste halalsupermarkt MyFood heeft de deuren geopend in Antwerpen. Marokkaanse keuken is de specialiteit van het huis, maar het aanbod is breder dan dat. De uitbaters willen het beste uit verschillende werelden samenbrengen. Je vindt er zowel vertrouwde A-merken als nieuwe merken binnen elke prijscategorie. 'Er waren al enkele halal voedingswinkels, maar we willen nog een stap verder gaan. MyFood is een supermarkt, dus je vindt er naast voeding ook speelgoed en schoonmaakproducten,' vertelt de manager Hassan El Fekri in een persbericht.

Moderne soek

Het idee achter MyFood is gebaseerd op een Marokkaanse soek, waar boodschappen doen een sociale activiteit is. In MyFood kan je dus ook bijpraten met een lokaal drankje in het café vlak naast de supermarkt. In de open keuken kan je dan weer inspiratie opdoen tijdens een kookworkshop. Het bedrijf wil klanten een totaalervaring bieden. 'We verwachten dat My Grandmother's Kitchen meals een succes gaan zijn,' zegt de manager vol vertrouwen. 'Die zijn door verschillende foodies uit de gemeenschap speciaal voor MyFood bedacht.'

De bakkerij in MyFood. © Arjaan De Feyter

Toekomstmuziek

De kous is niet af voor de uitbaters van MyFood. Naast een supermarkt, café en open keuken ligt een plan klaar om ook kinderopvang te voorzien, maar dat is afwachten tot de coronamaatregelen versoepelen. Wie in een fysieke winkel bang is voor besmetting, kan binnenkort thuis de boodschappen geleverd krijgen. Uitbaters zijn ook enthousiast over eventuele uitbreiding naar andere Belgische steden en zelfs buurlanden. Voorlopig is dat nog toekomstmuziek.

MyFood, Bisschoppenhoflaan 459 in Deurne. Alle dagen open van 7u tot 20u en op vrijdag tot 21u. Dinsdag is de sluitingsdag. Om veiligheidsredenen worden slechts 100 shoppers in de winkel toegelaten. Tijdslot best op voorhand reserveren. Meer info op www.myfood.global

De eerste halalsupermarkt MyFood heeft de deuren geopend in Antwerpen. Marokkaanse keuken is de specialiteit van het huis, maar het aanbod is breder dan dat. De uitbaters willen het beste uit verschillende werelden samenbrengen. Je vindt er zowel vertrouwde A-merken als nieuwe merken binnen elke prijscategorie. 'Er waren al enkele halal voedingswinkels, maar we willen nog een stap verder gaan. MyFood is een supermarkt, dus je vindt er naast voeding ook speelgoed en schoonmaakproducten,' vertelt de manager Hassan El Fekri in een persbericht.Het idee achter MyFood is gebaseerd op een Marokkaanse soek, waar boodschappen doen een sociale activiteit is. In MyFood kan je dus ook bijpraten met een lokaal drankje in het café vlak naast de supermarkt. In de open keuken kan je dan weer inspiratie opdoen tijdens een kookworkshop. Het bedrijf wil klanten een totaalervaring bieden. 'We verwachten dat My Grandmother's Kitchen meals een succes gaan zijn,' zegt de manager vol vertrouwen. 'Die zijn door verschillende foodies uit de gemeenschap speciaal voor MyFood bedacht.' De kous is niet af voor de uitbaters van MyFood. Naast een supermarkt, café en open keuken ligt een plan klaar om ook kinderopvang te voorzien, maar dat is afwachten tot de coronamaatregelen versoepelen. Wie in een fysieke winkel bang is voor besmetting, kan binnenkort thuis de boodschappen geleverd krijgen. Uitbaters zijn ook enthousiast over eventuele uitbreiding naar andere Belgische steden en zelfs buurlanden. Voorlopig is dat nog toekomstmuziek. MyFood, Bisschoppenhoflaan 459 in Deurne. Alle dagen open van 7u tot 20u en op vrijdag tot 21u. Dinsdag is de sluitingsdag. Om veiligheidsredenen worden slechts 100 shoppers in de winkel toegelaten. Tijdslot best op voorhand reserveren. Meer info op www.myfood.global