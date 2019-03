België uitgeschakeld op WK voor sommeliers

Met negentien waren ze nog deze morgen, met drie gaan ze de finale in: heel wat sommeliers op het ASI-wereldkampioenschap moesten een bittere pil slikken. Daaronder ook de Belgische kandidaat Antoine Lehebel, sommelier in het Brusselse sterrenrestaurant Bon-Bon. Gaan wel door: Nina Højgaard Jensen (Denemarken), Marc Almert (Duitsland) en Raimonds Tomsons (Letland). Vooral naar de prestaties van die laatste wordt uitgekeken, want Tomsons is ook al Europees kampioen.

Lees ook: Zo wordt de beste sommelier ter wereld gekozen

Voordat de finalisten bekend werden gemaakt, maakte de organisatie achter het kampioenschap, ASI, bekend dat het binnenkort een nieuwe prijs zal uitreiken. Met de Gerard Basset Lifetime Achievement Award wil de herinnering aan hun onlangs overleden lid en topsommelier Gerard Basset warm houden.

Vanavond kennen we de winnaar.