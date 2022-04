Wie bakt zoete broodjes? De beste warme bakkers en patissiers 

Waar vind je de krokantste pistolet, de zachtste sandwich, de spectaculairste taart of verleidelijkste soes? Wij gingen in het hele land op zoek naar de beste warme bakkers en patissiers.

– LIMBURG

Brijosh

Brijosh is de bakkerij van chef Johan Haiverlain, die we kennen uit de keukens van restaurant Magis en Bistro Bis in Tongeren. Hij maakt robuust zuurdesembrood van minder voor de hand liggende granen zoals tritordeum, emmer en eenkoorn. Bij Brijosh vind je ook regelmatig andere baksels zoals pizza, koffiekoeken, taarten, madeleines of kaneelsnoeren. Probeer in het seizoen zéker het brood met daslook.

Blaarstraat 99, Tongeren, meer informatie op de Facebookpagina van Brijosh

Patisserie Smets

Patisserie Smets is al sinds 1946 het walhalla van de Limburgse vlaai. In hun assortiment vind je niet minder dan 28 verschillende vlaaien: van aardbei (in het seizoen) over kruisbes tot kersen en banaan. Maar de allerbekendste is misschien wel de rijstevlaai, waarvoor bakker Ronald de rijstpap laat rijpen in de nabijgelegen mergelgrotten, zo’n vijftig meter onder de grond. Het speciale klimaat van de grot geeft extra smaak aan de rijstpap en dus ook aan de vlaai volgens de bakker. Wij kunnen niet wachten om dat te gaan testen.

Boys 3, Kanne, smets-kanne.be

Patisserie Verboven

Bij Patisserie Verboven in Sint-Truiden verkopen ze al meer dan honderd jaar de lekkerste taartjes. Emmanuel nam de fakkel over van zijn vader Louis en is bekend om zijn – met zelfgemaakte pudding – gevulde hoorntjes, machtige miserable, perenflan en eclairs. Verboven laat zich niet verleiden door goedkopere plantaardige vetten en kiest resoluut voor roomboter: dat proef je in alle creaties.

Luikerstraat 8, Sint-Truiden, patisserieverboven.be

Rosendal.BRØD

Wanneer een interieurarchitect, ingenieur en kunstenaar samen een bakkerij uitdenken, ontstaat er iets bijzonders. Rosendal.BRØD is geïnspireerd door de eenvoud van de Scandinavische keuken. Je vindt er dan ook Deens roggebrood en Zweedse kaneelbroodjes terug, maar nog meer de traagheid, de puurheid en het bewustzijn die deze regio typeren. Het brood wordt gebakken op woensdag en zaterdag en kan op bestelling worden afgehaald.

Hoefstadstraat 23, Genk, rosendalbrd.be

– WEST- VLAANDEREN

De Brooderij

De Brooderij is een kersverse warme microbakkerij in Brugge die enkel op zondag open is. Van ambachtelijk gemalen graan maken ze klassieke en verrassende desembroden die op steen worden gebakken. Zo zijn er naast een traditionele campagne ook steeds wisselende speciallekes zoals een speltbrood met abrikozen, vijgen en een vleugje Earl Grey of een stevig volkorenbroodje met melk en havermout. De viennoiserie is oogstrelend elegant: denk aan een boterstrik met yuzu en citroen of een verleidelijk roze croissantje met vanille en framboos. Als je zeker wilt zijn van je brood of koek, plaats je een bestelling via de website.

De Brooderij © GF

Dudzeelse steenweg 66, Brugge, de-brooderij.be

Painture

Voor de spectaculaire taarten van bakkerij Painture rijdt foodfotografe Ann-Sophie Deldycke met plezier een beetje verder. Bakker Brecht schildert naar eigen zeggen met ganache en beeldhouwt met deeg. Zijn creaties lijken inderdaad kleine kunstwerkjes. Naast deze elegante showstoppers kun je er ook je hart ophalen aan klassiekers als een tompoes, carré confituur, flan bresilienne of een stevige rijsttaart.

Bruggestraat 27, Oedelem, painture.be

Boulangerie Henri

Aan de oven van Boulangerie Henri staat bakker James Swevers: hij vernoemde zijn bakkerij naar zijn vader Henri, van wie hij de knepen van het vak leerde. Na een jeugd vol bloem en deeg in het bakkersatelier van zijn vader was hij zo gebeten door de magie van brood dat hij voor bakker ging studeren in Ter Groene Poorte. Naast de rustieke broden vind je bij Boulangerie Henri ook prachtige patisserie en je kunt er zelfs even neerploffen op de diepgroene velours zetels van het aanpalende café Henri voor een koffie, lunch of ontbijt.

Keith Haringplein 3, Knokke-Heist, boulangerie-henri.be

Atelier Lucas

Bij Atelier Lucas staat bakker Luc al sinds 1988 achter de oven. Luc is een autodidact die met veel goesting het bakkersvak leerde door stages bij patissiers in binnen- en buitenland. De bakkerij heeft intussen een uitmuntende reputatie én een trouw publiek opgebouwd: klanten staan met plezier in de rij voor krakende pistolets en sierlijke taarten. Atelier Lucas staat bekend om zijn rustieke broden, op steen gebakken van Franse bloem, met krokante korst, luchtig kruim en véél smaak. Al hoorden we dat er minstens evenveel fans zijn van de friszure citroentaart.

Koninginnenlaan 9, Knokke-Heist, atelier-lucas.be

Bakkerij De Cock

Bakkerij De Cock in Oostende is een indrukwekkende onderneming: boven de winkel vind je niet minder dan drie ateliers. Op de eerste verdieping wordt het brood gemaakt, op de tweede verdieping de patisserie en helemaal boven zitten de chocolatiers. Voor zijn brood werkt bakker Luc met rogge, spelt, boekweit, fleur de berry, tarwe, emmer en eenkoorn, maar teelt hij ook zijn eigen biograan ‘camps remy’ in samenwerking met een lokale boer.

Langestraat 60, Oostende, bakkerijdecock.be

Bakkerij De Cock © TEJA DE PRINS

– ANTWERPEN

Kleinblatt

Voor een bagel met maanzaad, een gevlochten zoet broodje of een bladerdeeggebakje gevuld met verse kaas ben je hier aan het juiste adres. Deze joodse bakker bakt al sinds de jaren 20 van de vorige eeuw alles volgens de regels van de kasjroet. De keuken staat onder toezicht van een rabbijn, die in de gaten houdt dat zuivel en andere producten strikt gescheiden worden – en dat er van elk beslag een stukje deeg wordt geofferd. Maar of je nu koosjer eet of niet, iedereen gaat overstag voor de zoetigheden van bakker Kleinblatt. In het seizoen zijn de koffiekoeken met verse blauwe bessen een aanrader. Let op, de bakker is gesloten met sabbat (zaterdag).

Provinciestraat 206, Antwerpen, kleinblatt.be

Leo

Als bij wonder zit er heel af en toe een pareltje verborgen achter een onopvallende gevel. Zo vond patissier Sander Goossens in de schaduw van Den Bell een vergeten slagerij die veertig jaar onaangeroerd bleef. Ideaal om zijn patisserieviennoiserie Leo in onder te brengen, genoemd naar zijn grootvader, die ook banketbakker was en hem de liefde voor zoetigheid meegaf. Zelf deed hij ervaring op in onder andere Barcelona, Parijs en in eigen land bij bakkerij Domestic. Huisgemaakte speculaas, artisanale croissants, Bretoense kouign amann en delicate taartjes – kortom: alles wat het leven mooi maakt – vind je hier in de toonbank.

Solvynsstraat 77, 2018 Antwerpen, leoantwerp.com

Leo © MARTHE HOET

Broodbroeders

Een ontmoeting tussen twee vaders aan de schoolpoort leidde tot een broederschap bezegeld met de uitwisseling van een potje zuurdesemstarter. Sindsdien runnen Johan en Steven de bakkerij Broodbroeders in Mechelen, waar ze – nog steeds met diezelfde starter – broden bakken op twee locaties in Mechelen. Niet zomaar brood, maar degelijk desembrood gebakken met Belgisch graan zonder extra suikers, vetten of broodverbeteraars. Je kunt ook een broodabonnement nemen en het brood ophalen in een afhaalpunt naar keuze: zo ben je steeds zeker van je brood en krijg je er nog een fikse korting bovenop.

Sint-Katelijnestraat 59 of Stationsstraat 11, Mechelen, broodbroeders.be

Broodbroeders © GF

De Zotte Morgen

Deze ambachtelijke, biologische bakkerij in hartje Mechelen zet in op een bewust duurzaam aanbod. Zo is 95 procent van het brood vegan (wat niet altijd het geval is omdat sommige broodverbeteraars dierlijke componenten bevatten) en komt alle bloem van de Flietermolen. Deze coöperatieve molen in Tollembeek maalt enkel biologisch graan dat in een cirkel van vijftig kilometer rond de molen wordt geteeld. Dat levert rustieke en gezonde broden op: elke dag worden er andere variëteiten gebakken. Het ‘broodmenu’ van de dag kun je op de website van De Zotte Morgen raadplegen.

Goswin de Stassartstraat 50, Mechelen, dezottemorgen.com

– OOST-VLAANDEREN

Bakkerij Lapin

Bakker Hanne De Wandel bakt op woensdag en vrijdag vers zuurdesembrood en andere lekkernijen in Ronse. Deze microdesembakkerij werkt het liefst op bestelling, al kun je altijd even gaan piepen of er nog een broodje over is. Andere lekkernijen die Hanne bakt zijn brownies, kokosrotsen, kaneelrollen en focaccia. Je vindt Bakkerij Lapin in De Passage in Ronse, een heuse foodtempel waar je onder andere vegan fastfood, Maghrebijnse fusion keuken, heerlijke taarten en gezonde lunches vindt. Op zaterdag kun je het brood van Lapin ook afhalen op locaties in Ronse en Etikhove. Bestellen kan via de website.

Sint-Martensplein 9, Ronse, bakkerijlapin.be

Bakkerij Lapin © GF

Feelkeshof

Bakkerij Feelkeshof vind je in een prachtige vierkantshoeve in de Vlaamse Ardennen. Naast een traag gerezen desembrood kun je er ook groenten uit de moestuin meenemen of kiezen voor een wekelijks groentepakket. Voor bakker Hans was bakken een carrièreswitch, die hij enthousiast maakte na een stage bij de Mechelse Broodbroeders. Hij schept er plezier in om zijn brood tijd te geven om smaak te ontwikkelen én zo ook makkelijker verteerbaar te worden. Op zaterdag vind je hier een stevig notenbrood en ook op de andere dagen van de week zijn er telkens andere broden (zoals spelt, rogge of haverzemelen) te krijgen: neem een kijkje op de website voor de bakplanning. Op woensdag en zaterdag wordt er gebakken, bestellen doe je online.

Kruiswaterplein 18, Zottegem, feelkeshof.be

Pain Pure

Deze artisanale desembakkerij in Lokeren werkt met speltgranen, is honderd procent biologisch gecertificeerd en werd ons warm aangeraden door de chefs van restaurant De Vijf Seizoenen. Dit is dé plek voor wie geen tarwe eet: het assortiment aan speltgebak is hier fenomenaal. Denk aan speltsandwiches, speltspeculaas, speltchocoladetaartjes, speltfocaccia, speltchocoladebroodjes en nog veel meer. Daarnaast vind je hier lactosevrije sandwiches. Op de website kun je handig aanduiden of je tarwe-, suiker-, lactose- of notenvrij eet en zo het perfecte brood of gebak voor jou vinden. Op woensdag, vrijdag en zaterdag is de winkel in Lokeren open, maar je kunt je brood ook online bestellen en ophalen in een van de negen ophaalpunten.

Sint-Laurentiusplein 6, Lokeren, painpure.be

Pain Pure © MARIE HOUTTEQUIET

Kultur

Na passages als patissier bij Michel Roux en Gordon Ramsay besloot Mathieu Dierinck dat het tijd was voor een eigen plek met brood en banket. In de Voldersstraat in Gent vind je bij Kultur robuust brood, een mooi gekorste baguette en fijne patisserie en ontbijtkoeken. Alle bereidingen worden gemaakt uit natuurlijke zuurdesem en zonder verdere toevoegingen of versterkers en waar kan wordt samengewerkt met lokale leveranciers voor fruit.

Voldersstraat 8, Gent, kultur-gent.com

– VLAAMS BRABANT

Sarah Renson

Sarah Renson leerde het vak bij The Jane en Joost Arijs en maakt nu artisanale patisserie voor haar twee winkels in Leuven. Ze houdt van patisserie zonder kapsones en eert de klassiekers: zo gaat Instagram plat voor haar boules de Berlin en bakt ze ook perfecte bokkenpootjes en citroen-meringuetaartjes. Bij feestelijke gelegenheden zoals Valentijn of Moederdag kun je ook steeds een box bestellen met een duizelingwekkend assortiment kleine gebakjes: een aanrader voor wie niet kan kiezen. In de gloednieuwe winkel op de Tiensesteenweg kun je ook op zondag terecht: die dag neemt Martijn Lefebvre de oven over en laat hij zijn bakkunst los op klassiekers zoals kraakverse pistolets en botercroissants.

Mechelsestraat 93, Leuven en Tiensesteenweg 158, Kessel-Lo, sarahrenson.be

Sarah Renson © GF

Zuut

Patissier Pieter De Volder en chocolatier David Van Acker leerden elkaar kennen in de ateliers van Pierre Marcolini. Al snel bleken ze een ambitie en drive te delen: het resultaat is Zuut in hartje Leuven, dé plek voor wie zichzelf een zoetekauw noemt. Pieter maakt de fijnste fruittaartjes, verrassendste seizoenstaarten en elegantste pateekes. David staat in voor de creatie van allerlei pralines, paaseitjes en zelfs eigenhandig gemaakte chocolade, van boon tot chocoladereep.

Vismarkt 2, Leuven, patisseriezuut.be

Zuut © GF

Korst

Korst is de populaire bakkerij in de oude spoorweghal Hal 5 in Kessel-Lo met monumentale tarwebroden, stevige roggebroden en kruidige broden met rozijnen, noten en gepekelde citroen. Deze bakker maakt een statement door alleen met Belgisch graan te bakken: een deel van het graan komt van de Boerencompagnie, een bioboerderij op een boogscheut van het bakkersatelier. Het brood heeft een uitgesproken, friszurige smaak. Door met een nat deeg te werken creëert de bakker een luchtig en smeuïg kruim dat het zure goed balanceert. Dit levert een brood op dat je lang kunt bewaren en een tweede leven krijgt als krokante toast.

Hal 5, Diestsesteenweg 104, Kessel-Lo, bakkerij-korst.be

Bakkerij Heidi

Naast het gewone broodassortiment pakt bakkerij Heidi ook uit met vier lokale korteketenbroden, en dat mag je heel letterlijk nemen: de desembroden worden gebakken met tarwe uit Ternat. Je kunt deze broden ook in de afbakversie kopen: dan neem je een voorgebakken brood mee naar huis dat je nog enkele dagen in de koelkast kunt bewaren om het zelf af te bakken en kraakvers op tafel te zetten. Een andere topper is de befaamde ‘plottertaart’: een mooi staaltje gebak van zanddeeg gevuld met een luchtige crème, frambozen, slagroom en afgedekt met een sierlijk laagje marsepein en Italiaanse meringue.

Kerkpleinweg 5, Ternat, bakkerijheidi.be

– BRUSSEL

Boulengier

Het brood van Boulengier is bekend tot ver buiten Brussel. De eigenzinnige bakkerij bakt elke dag van de week andere specialiteiten. Zo vind je er op woensdag een zonnig geel brood met mais, kurkuma en maanzaad, op zaterdag een brood van zoete Khorasantarwe en op zondag een zwart brood met lijn- en boekweitzaadjes. Ook de brioche, croissants en focaccia’s zijn hier de omweg waard.

Jean Volderslaan 11, Sint-Gillis, monboulengier.be

Kiekebich

Een molenaar die bakker wordt: dat is het verhaal van bakker Tom van bakkerij Kiekebich. Hier vind je dus enkel artisanaal gemalen bloem die hij omvormt tot puntige baguettes, zoete briochebroden of een klassiek desembrood. Tot de verbeelding spreekt het croissantbrood, dat wordt gemaakt met het overschot van het bladerdeeg van de croissants: het rijke brood is heerlijk met wat confituur of als een toastje. Ook leuk: in de bakkerij kun je paneermeel kopen van écht lekker brood: een meerwaarde als je thuis aan het paneren slaat.

Fernand Demetskaai 23, Brussel, kiekebich.be

Kiekebich © CICI OLSSEN

Fine Bakery

Fine Bakery aan de Brusselse Zavel is een bakkerijtje met pareltjes van viennoiserie en taartjes. Voor de etalage kun je uren staan tobben over wat je zou bestellen. We raden de brioche feuilletée aan: het perfecte huwelijk tussen briochedeeg en de boterige laagjes van een croissant. Je kunt kiezen voor verschillende vullingen, bijvoorbeeld van zoute karamel. Je waant je in de koffiekoekenhemel. Ook de choux craquelin (een zachte soes met een krokante bovenkant) is een aanrader.

Miniemenstraat 7, Brussel, instagram.com/finebakery.bxl

Fine Bakery © GF

C’est si bon

De gepassioneerde bakker Christian Celej runt deze bakkerij samen met zijn moeder. Hij combineert de elegante Franse bakkerijtraditie met de krachtige smaak van Duitse baksels. Niet enkel de granen maar ook de eieren, melk en boter zijn hier van biologische oorsprong. Dit is een bakker waar je niet moet kiezen tussen het brood en de patisserie: beide zijn van topkwaliteit. Een aanrader zijn de ronde rozijnenkoeken gevuld met banketbakkersroom, en als de krokante Paris-Brest in de toonbank ligt, mag je zeker niet aarzelen!

Koolmijnenkaai 46, Sint-Jans-Molenbeek