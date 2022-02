Voor het zevende jaar op rij organiseert Bokrijk de BKRK-award. Deze keer staat de wedstrijd helemaal in thema van smaakbeleving. De jury, waarin onder andere Pascale Naessens, Tim Van Steenbergen en Amélie Rombouts zetelen, gaat met #Smaak op zoek naar een product of dienst dat het thema creatief benadert.

De wedstrijd wil vakmanschap eren, maar ook duurzaamheid, innovatie en presentatie zijn belangrijk. Ontwerpers krijgen volledige vrijheid wat betreft materiaal en uitwerking. De vakjury is niet op zoek naar een recept, maar naar creatief talent, ondernemende vakmensen, designers of ontwerpers die iets willen creëren rond smaak. Tijdens het proces worden tien gelukkigen intensief begeleid door professionals zoals Pascale Naessens en Tim Van Steenbergen om hun idee te concretiseren.

De winnaar wordt na jurymomenten en een publieksstemming verkozen op 8 september. 'Het winnende product wordt uitgelicht tijdens een exclusief slotevent en via Knack Weekend', licht modeontwerper Van Steenbergen toe.

Tot en met 21 april 2022 kan je je kandidatuur indienen via de website van Bokrijk.

