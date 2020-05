De Europese Commissie reikt voor de achtste keer een prijs uit aan de beste innovaties van de EU-lidstaten. De focus ligt dit jaar op duurzame mode. Het Belgische project Resortecs is alvast zeker van de halve finale in augustus.

Aan The European Social Innovation Competition kunnen projecten uit alle EU-lidstaten deelnemen. De wedstrijd is op zoek naar ideeën die de milieu- en sociale impact van de Europese modemarkt kunnen verbeteren. Het Belgische Resortecs wil een antwoord bieden op het recyclagevraagstuk van kleding: knopen en ritssluitingen bemoeilijken immers het recyclageproces. Vaak snijden recyclagebedrijven de bovenkant van broeken er gewoon af en gooien ze het deel met knopen en ritsen weg. Dat is sneller en goedkoper dan de knopen en ritsen verwijderen voor het textiel door de vervezelaar gaat.

Cédrick Vanhoeck en Vanessa Counaert ontwikkelden een oplosbaar garen: bij een hoge temperatuur - tussen 160° Celsius en 190° Celsius - smelt de draad en kan het kledingstuk makkelijk worden gedemonteerd. Op die manier hoopt Resortecs het hergebruik van textielproducten op industriële schaal mogelijk te maken. Het project heeft al eerdere wedstrijden op hun naam staan: vorig jaar kaapte het de hoofdprijs van de eerste Belgische innovatieprijs voor textiel weg en in 2018 was het project een van de vijf winnaars van de Global Change Award.

Een tweede halve finalist is de Copenhagen Fashion Week. In 2023 wil de modeweek minimale duurzaamheidseisen opleggen aan alle merken die aan hun show deelnemen. 'Ons plan is niet nieuw, maar in de context van de pandemische crisis is het nu relevanter en urgenter dan ooit', aldus Cecilie Thorsmark, CEO van Copenhagen Fashion Week. Met Reinventing Copenhagen Fashion Week hoopt de organisatie verandering te brengen in de hele sector.

Lees ook: Copenhagen Fashion Week gaat strijd aan met klimaatverandering

In Portugal stelt Style Your Stay reizigers in staat om ter plaatse kleding, schoenen en accessoires te huren van lokale merken. Door het bagagevrij concept wil het project een duurzame manier van reizen promoten.

Alle dertig halve finalisten zullen op 20 augustus hun ontwikkelingsplannen indienen en vertellen hoe ze hun project succesvol zullen lanceren. Later in het najaar worden dan de drie winnaars gekozen, die elk 50.000 euro krijgen.

Hier vind je de overige halve finalisten met hun projecten.

Aan The European Social Innovation Competition kunnen projecten uit alle EU-lidstaten deelnemen. De wedstrijd is op zoek naar ideeën die de milieu- en sociale impact van de Europese modemarkt kunnen verbeteren. Het Belgische Resortecs wil een antwoord bieden op het recyclagevraagstuk van kleding: knopen en ritssluitingen bemoeilijken immers het recyclageproces. Vaak snijden recyclagebedrijven de bovenkant van broeken er gewoon af en gooien ze het deel met knopen en ritsen weg. Dat is sneller en goedkoper dan de knopen en ritsen verwijderen voor het textiel door de vervezelaar gaat.Cédrick Vanhoeck en Vanessa Counaert ontwikkelden een oplosbaar garen: bij een hoge temperatuur - tussen 160° Celsius en 190° Celsius - smelt de draad en kan het kledingstuk makkelijk worden gedemonteerd. Op die manier hoopt Resortecs het hergebruik van textielproducten op industriële schaal mogelijk te maken. Het project heeft al eerdere wedstrijden op hun naam staan: vorig jaar kaapte het de hoofdprijs van de eerste Belgische innovatieprijs voor textiel weg en in 2018 was het project een van de vijf winnaars van de Global Change Award.Een tweede halve finalist is de Copenhagen Fashion Week. In 2023 wil de modeweek minimale duurzaamheidseisen opleggen aan alle merken die aan hun show deelnemen. 'Ons plan is niet nieuw, maar in de context van de pandemische crisis is het nu relevanter en urgenter dan ooit', aldus Cecilie Thorsmark, CEO van Copenhagen Fashion Week. Met Reinventing Copenhagen Fashion Week hoopt de organisatie verandering te brengen in de hele sector. In Portugal stelt Style Your Stay reizigers in staat om ter plaatse kleding, schoenen en accessoires te huren van lokale merken. Door het bagagevrij concept wil het project een duurzame manier van reizen promoten. Alle dertig halve finalisten zullen op 20 augustus hun ontwikkelingsplannen indienen en vertellen hoe ze hun project succesvol zullen lanceren. Later in het najaar worden dan de drie winnaars gekozen, die elk 50.000 euro krijgen.