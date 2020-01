De Deense modeweek hoopt een platform te worden voor duurzame mode. De Copenhagen Fashion Week stelt eisen aan de merken die willen deelnemen aan de toekomstige modeweken.

Net zoals de modeweken van Helsinki en Londen is Copenhagen Fashion Week op zoek naar een manier om het vieren van mode te verenigen met een duurzame toekomstvisie. In Stockholm gingen ze nog een stapje verder en schaften ze de modeweek - voorlopig - volledig af vanuit het idee dat internationale journalisten, influencers en modellen laten overvliegen niet duurzaam kan zijn.

We hebben niet veel tijd meer om de vreselijke effecten van klimaatverandering op mens en de planeet te stoppen Cecilie Thorsmark, CEO Copenhagen Fashion Week

De organisatie achter de modeweek van Kopenhagen kondigde de nieuwe strategie aan bij de start van de fashion week. Cecilie Thorsmark, het hoofd van de modeweek in de Deense hoofdstad, hoopt dat hun event kan transformeren van een traditionele fashion week tot een platform voor verandering. Ze noemt het 'een radicaal andere manier van denken over mode, zonder het bestaande concept volledig op te doeken.' Zelf engageert de organisatie zich ook om haar ecologische voetafdruk te verkleinen. Single use waterflesjes waren al verboden tijdens de modeweek, maar het evenement wil voorts ook haar co2-uitstoot met vijftig procent terugdringen en tegen 2022 zero waste worden. Ook kijken ze naar digitale oplossingen, zodat er minder internationale gasten per vliegtuig moeten reizen naar Kopenhagen.

AW2020-looks van Cecilie Bahnsen, Stine Goya en Blanche. Zullen deze merken een tandje bijsteken om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen tegen 2023? © Getty

Verantwoordelijkheid nemen

De CEO vindt dat iedereen in de mode zijn of haar verantwoordelijkheid moet nemen. 'Het is noodzakelijk dat we allemaal bereid zijn om onze manier van werken te veranderen. We hebben niet veel tijd meer om de vreselijke effecten van klimaatverandering op mens en de planeet te stoppen. We zien nu al catastrofale gevolgen,' aldus Cecilie Thorsmark.

Merken moeten tegen 2023 minstens vijftig procent biologische of gerecycleerde stoffen gebruiken in hun collecties

Concreet krijgen merken die willen showen tijdens Copenhagen Fashion Week drie jaar de tijd om aan zeventien duurzaamheidsdoelstellingen te voldoen. Die houden onder meer in dat ze zero waste setdesigns moeten voorzien, moeten beloven geen onverkochte kleding te vernietigen en minstens vijftig procent biologische of gerecycleerde stoffen dienen te gebruiken in hun collecties. Volgens duurzaamheidsexperts zeker geen onhaalbare eisen en al helemaal geen radicale regels.

Voortrekkers

De avond voor het startschot van de Deense modeweek werd gegeven, stelde Zalando een samenwerking met negen Scandinavische merken voor. De modemerken werkten samen aan een duurzame capsulecollectie van zeventig stuks, allemaal gemaakt met ecologisch verantwoorde materialen en op een ethische productiewijze tot stand gekomen. De Duitse webshop koos niet toevallig voor merken uit het Hoge Noorden. Heel wat Scandinavische labels, zoals Filippa K en Won Hundred, zijn immers al jaren bezig met duurzaamheid en grijpen de kans om samen te werken aan een duurzame toekomst maar al te graag aan.

