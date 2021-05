De nieuwste zonnecrèmes beschermen tegen meer dan uv, schaden het oceaanleven niet en komen in lichte texturen voor elke (werk)dag.

1. Stadsfilters

Omdat zowel de zon als vervuiling de huid schaden, is er een nieuwe productcategorie van lichte, hydraterende producten die een hoge SPF combineren met bestanddelen die de gevolgen van vervuiling moeten bestrijden. Die urban zonnebescherming richt zich vooral op stedelingen die hun huid het hele jaar door willen beschermen. Je smeert het 's ochtends, 'na je skincare en voor je make-up,' preciseert Marie-Hélène Lair van Clarins, 'en als je een terrasje doet.' Vervuiling zoals pollen en fotopollutie (de combinatie van uv en luchtvervuiling) leiden tot huidveroudering en ontstekingen in de huid en verzwakken haar barrière. Het gevolg: een niet-egale, vale, gedehydrateerde huid.

© GF

2. Koraalvriendelijk

Sinds Hawaï de zonnefilters oxybenzone en octinoxate verbood omdat ze volgens studies koralen aantasten, komt de beautywereld steeds vaker met 'koraalvriendelijke' zonnebescherming. Merken testen ook vaker of hun gebruikte filters veilig zijn voor het waterleven én maken beter afbreekbare formules die het milieu zo min mogelijk schaden.

Volgens critici zouden de data van de huidige studies echter onvoldoende zijn om te concluderen dat organische zonnefilters koraal ernstig schaden en is verder onderzoek nodig. Voor de zekerheid - better safe than sorry - toch maar oceaanvriendelijk smeren?

© GF

3. Uv, infrarood én blauw licht

Niet alleen uv schaadt onze huid. Ook infraroodstralen en zichtbaar blauw licht, samen goed voor zo'n 90% van de zonnestralen die de aarde bereiken, doen dat. Vandaar dat de nieuwe generatie zonnecrèmes tegen alle drie beschermt. 'Onderzoek toonde aan dat infraroodstralen uit zonlicht, boven op uv, een negatieve invloed op het collageen in de huid hebben', zegt dokter Dagmar Ostijn, dermatoloog bij Dermadent in Merelbeke. 'Zichtbaar licht kan volgens onderzoek tot pigmentvlekken leiden bij donkere huidtypes. Daarom wordt aangeraden gekleurde zonnecrème met ijzeroxide te gebruiken als je gevoelig bent voor pigmentvlekken.'

© GF

Omdat zowel de zon als vervuiling de huid schaden, is er een nieuwe productcategorie van lichte, hydraterende producten die een hoge SPF combineren met bestanddelen die de gevolgen van vervuiling moeten bestrijden. Die urban zonnebescherming richt zich vooral op stedelingen die hun huid het hele jaar door willen beschermen. Je smeert het 's ochtends, 'na je skincare en voor je make-up,' preciseert Marie-Hélène Lair van Clarins, 'en als je een terrasje doet.' Vervuiling zoals pollen en fotopollutie (de combinatie van uv en luchtvervuiling) leiden tot huidveroudering en ontstekingen in de huid en verzwakken haar barrière. Het gevolg: een niet-egale, vale, gedehydrateerde huid. Sinds Hawaï de zonnefilters oxybenzone en octinoxate verbood omdat ze volgens studies koralen aantasten, komt de beautywereld steeds vaker met 'koraalvriendelijke' zonnebescherming. Merken testen ook vaker of hun gebruikte filters veilig zijn voor het waterleven én maken beter afbreekbare formules die het milieu zo min mogelijk schaden. Volgens critici zouden de data van de huidige studies echter onvoldoende zijn om te concluderen dat organische zonnefilters koraal ernstig schaden en is verder onderzoek nodig. Voor de zekerheid - better safe than sorry - toch maar oceaanvriendelijk smeren? Niet alleen uv schaadt onze huid. Ook infraroodstralen en zichtbaar blauw licht, samen goed voor zo'n 90% van de zonnestralen die de aarde bereiken, doen dat. Vandaar dat de nieuwe generatie zonnecrèmes tegen alle drie beschermt. 'Onderzoek toonde aan dat infraroodstralen uit zonlicht, boven op uv, een negatieve invloed op het collageen in de huid hebben', zegt dokter Dagmar Ostijn, dermatoloog bij Dermadent in Merelbeke. 'Zichtbaar licht kan volgens onderzoek tot pigmentvlekken leiden bij donkere huidtypes. Daarom wordt aangeraden gekleurde zonnecrème met ijzeroxide te gebruiken als je gevoelig bent voor pigmentvlekken.'