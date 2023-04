Van Dyson tot Steampod: de populairste haartools van het moment uitgetest

Ook benieuwd naar welke nieuwe haartools echt de investering waard zijn? Van de Dyson Air Wrap tot de GHD Hot air styler: wij namen de proef op de som en testten de nieuwste generatie haartools voor je uit.

1—Duet Style Professional 2-in-1 Hot Air Styler Styler

Wat is het?

Haarverzorgingsmerk GHD lanceerde onlangs de ‘duet style hot air styler’: een 2-in-1 tool waar je nat haar mee kunt steilen. Ik hoor je al denken: is nat haar met hitte behandelen geen absolute no-go? Volgens GHD kan dat zonder het haar te beschadigen.

Op het eerste gezicht lijkt de styler op een klassieke steiltang, het apparaat heeft namelijk dezelfde traditionele platen. Maar in tegenstelling tot een steiltang gebruikt het een warme luchtstroom om het haar te drogen en in vorm te brengen. Na het drogen kun je je haar met een aparte modus ook steilen, wat voor extra glans zorgt.

Wat doet het?

Dit toestel werkt met zeer lage temperaturen om schade aan je haar te voorkomen, en het bezorgt je tegelijkertijd extra glans. Ook niet onbelangrijk in tijden van crisis: het is energiezuiniger dan de gemiddelde haardroger.

Ons verdict?

De GHD styler kan in het begin een beetje intimiderend lijken: het toestel is lawaaierig en vrij groot in vergelijking met andere klassieke haartools. Gelukkig krijg je een overzichtelijke handleiding mee in de box. Onze tip is dus: neem die grondig door voordat je ermee gaat sukkelen.

Deze tool is in vele opzichten vergelijkbaar met een klassieke haardroger. Het is alleen een pak handiger omdat je je haar met één hand kunt drogen en steilen en daar geen borstel bij hoeft te gebruiken. Of het resultaat ook geslaagd is? Wij merkten dat ons haar pluisvrij, glad en glanzend werd. Die belofte wordt dus wel degelijk ingelost.

De investering waard?

De GHD styler heeft een prijskaartje van 399 euro. Wetende dat je er je haar alleen mee kunt drogen en steilen, is deze tool niet de goedkoopste op de markt. Maar als je een ‘gezond’ alternatief zoekt voor je gloeiend hete steiltang, is deze styler van GHD absoluut de betere optie.



Sommigen content creators tonen dat de styler ook kan gebruikt worden om golvend haar te creëren.

2— L’Oréal Steampod 4.0

Wat is het?

De fans kennen de veelgeprezen Steampod al jaren, maar onlangs bracht L’Oréal een vierde generatie uit. Deze haartool maakt gebruik van stoom om je haar steil, golvend of krullend te maken.

Wat doet het?

De nieuwe Steampod doet eigenlijk hetzelfde als de vorige drie versies, namelijk het haar stijlen met stoom en keramische platen, zonder het haar te beschadigen. Alleen belooft de vierde generatie het drie keer sneller te doen dan haar voorgangers.

Ons verdict?

Bij het uitpakken van de Steampod valt meteen op dat het apparaat van hoge kwaliteit is: het design is mooi, het ligt goed in de hand en het opwarmen duurt slechts enkele seconden. Het enige nadeel is dat het best zwaar en groot is (de keramische platen zijn namelijk iets breder dan de vorige versie) wat vermoeiend kan zijn bij langdurig gebruik.

Je haar stijlen met de Steampod is ontzettend makkelijk. Met de ingebouwde kammen glijdt het apparaat moeiteloos door het haar. Achteraf zijn je haren glanzend en gehydrateerd, wat wellicht het gevolg is van de stoomfunctie. Wie dus van nature droog haar heeft, zal er zeker baat bij hebben. Het enige minpunt is dat de platen best heet kunnen worden. Onze tip: smeer op voorhand wat hittebeschermingsproduct in je haardos.

De investering waard?

Wie graag weelderig krullend of golvend haar wil, kiest beter niet voor de Steampod. Het is naar ons gevoel niet de betere keuze om volume in je haar te brengen of ze te laten krullen. Voor liefhebbers van steil haar, is deze styler van 349 euro echter wel een aanrader.

3— The Coucou Club – Cordless Hair Straightening Brush

Wat is het?

De Coucou Cordless Hair Straightening Brush is een draadloze haarborstel met vijf temperatuurinstellingen tussen 120°C en 200°C voor verschillende haartypes en texturen.

Wat doet het?

Dit roze borsteltje belooft je glanzende lokken te bezorgen zonder schade toe te brengen aan het haar. Het is klein, draadloos en handig voor touch-ups als je regelmatig on the go bent.

Ons verdict?

Van alle uitgeteste haartools steekt deze draadloze borstel er qua design met kop en schouders bovenuit: het is mooi, klein, gebruiksvriendelijk en vernieuwend. Zo maakt het borsteltje gebruik van keramische borstelharen en glansgevende ionische technologie. Die laatste zorgt ervoor dat je haar niet droog of beschadigd aanvoelt.

We testten het toestel uit op golvend en pluizig haar en waren aangenaam verrast door het resultaat. Binnen 1 à 2 minuten was de borstel op temperatuur en het duurde amper vijf minuten om het haar vorm te geven. Dit borsteltje is voor alle duidelijkheid bedoeld voor touch-ups, verwacht dus niet dat je er spectaculaire looks mee kunt creëren. Een minpuntje is dat de Coucou brush vrij warm wordt na langdurig gebruik, let dus zeker op dat je je handen niet verbrandt.

De investering waard?

Zoek je een haartool die je makkelijk overal kunt meenemen en kunt gebruiken om je haar op te frissen? Dan is dit borsteltje met een prijskaartje van 98 euro een absolute must.

@thecoucouclub NEW! 💫 The Coucou Cordless Hair Straightening Brush! Our very first Hair Tool! A portable styling brush to straighten , polish and de-frizz your hair. Made with ceramic bristles and shine-giving iconic technology while the scald-design protects your hair and scalp from heat damage! Ready? Let’s get sleek hair in one stroke!💕 ♬ Lofi Hip Hop – Danyko Beats Kream



4— Dyson AirWrap – Multistyler

Wat?

De Dyson Airwrap Multistyler is volgens de kenners zowat de heilige graal voor gezond, mooi haar. Deze haartool komt samen met een set opzetstukken om het haar te drogen, steilen, golven, krullen of föhnen.

Wat belooft het?

Deze Multistyler maakt gebruik van het Coanda-effect, wat betekent dat het haar wordt aangetrokken naar het apparaat en vervolgens wordt gestyled zonder extreme hitte. Dit zou resulteren in minder beschadiging aan het haar en een gezonder ogende haardos.

Leergemak?

Samen met de Dyson krijg je een brede waaier aan opzetstukken waar je verschillende looks mee kunt creëren: van losse golven tot strakke krullen. Je kunt je haar ook föhnen en steilen. Toegegeven: deze multistyler vraagt wel wat oefening in het begin omdat hij niet werkt zoals andere stijltangen. Op sociale media en op de website van Dyson vind je echter honderden tutorials die je wegwijs maken.

Ons verdict?

Met het zogenaamde Coanda-effect – en dus het feit dat je haar vanzelf wordt aangetrokken naar het apparaat – is deze multistyler anders dan de meeste haartools en daarom erg aangenaam om te gebruiken. Je haar krullen bijvoorbeeld gaat een stuk vlotter dan wanneer je een krultang gebruikt (wat wel veel techniek en moeite vraagt). Met de verschillende kopstukken van de Dyson zijn je opties niet beperkt tot één enkele haarlook. Je kunt ook gemakkelijk volumineuse blow-outs, golvend of steil haar creëren.

Ook noemenswaardig is dat het apparaat niet al te warm wordt, wat ideaal is om schade in het haar te voorkomen. Zelfs na maanden bijna dagelijks gebruik is het haar nog steeds gezond en glanzend.

De investering waard?

Hoewel de Dyson Airwrap (599 euro) een serieuze investering kan zijn, is het volgens ons zeker de moeite waard voor wie veel waarde hecht aan gezond haar en veelzijdigheid in stylingtools zoekt.