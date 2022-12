Tutorial: zo maak je een eenvoudige, omgekeerde smokey eye

Stel: je hebt een half uur om je sobere dagmake-up te transformeren tot een glamoureuze avondlook. Hoe pak je dat aan? We gingen te rade bij Guerlain-visagist Anthony Chasset. Een haalbaar vijfstappenplan.

De eindejaarsperiode wordt gekenmerkt door een aaneenschakeling van recepties, familiediners en feestjes. Tijd is kostbaar, en de kans is groot dat je geen zin hebt om je dagdagelijkse make-up er helemaal af te halen. Gelukkig hoeft dat niet. Visagist Anthony Chasset maakte voor Knack Weekend een handig stappenplan voor een omgekeerde smokey eye. Daarbij werk je van de donkerste kleuren aan de binnenkant van het oog naar de lichtste kleuren aan de buitenkant.

‘Een sterke lippenstift werkt altijd en is erg eenvoudig. Toch hoef je je daar niet toe te beperken. Ook wie z’n ogen al van een laagje make-up voorzien heeft in de ochtend, kan er later op de dag opnieuw mee aan de slag’, aldus Anthony Chasset. Lees het stappenplan of bekijk die video hieronder.

Voor deze look is gewerkt met het oogschaduwpalet Ombres G 777 Golden Stars en de Noir G-mascara van Guerlain.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Stap 1

‘Kies de donkerste kleur in het palet om mee te beginnen, dat is een diep bordeauxrood. Breng het aan op tweederde van elk ooglid, beginnend bij de buitenkant. Dit bedekt de neutrale make-up – in dit geval een licht glinsterende champagnetint – die je ’s ochtends hebt aangebracht.’

Stap 2

‘Werk de hoofdband af met de oranje oogschaduw en ga dan helemaal over het vaste ooglid. Aarzel niet om het geheel te mengen met je vinger om de overgang tussen de kleuren te vervagen.’

Stap 3

‘Kies vervolgens de lichtste kleur en breng die voorzichtig aan in de binnenste ooghoek. Neem de oranje tint en vervaag daarmee het hele bovenste deel van het ooglid tot aan de oogboog, met bijzondere aandacht voor de oogplooi.’

Stap 4

‘Neem met het kussentje van je vinger wat gouden schaduw en breng dat aan in het midden van het beweeglijke ooglid.’

Stap 5

‘Breng een nieuw laagje mascara aan op de wimpers, beginnend bij de wortel om meer textuur in de uiteindes van je wimpers te krijgen. Je kunt ook make-up aanbrengen op de onderste wimperrand om de ogen meer te laten spreken.’