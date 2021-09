Goed nieuws voor wie zich wel wil wagen aan de graphic liner trend, maar het te moeilijk vindt. Make-up expert Ines Borgonjon leert je stapsgewijs drie liner-looks: 'Het is gewoon een kwestie van durven.'

Ooit was de trend alleen te zien op de catwalk en editorial shoots, maar tegenwoordig zijn de vloeiende, gedurfde graphic liners ook gewoon te zien op het straatbeeld, of op sociale media zoals Instagram en TikTok. Het is ook daar dat de trend hoogtij viert: naast de professionele make-up artiest lijkt zelfs de absolute beginner zich te willen wagen aan ingewikkelde eyeliners. Dat is iets wat Ines Borgonjon - jarenlang senior make-up artist bij M.A.C, nu zelfstandig - ook toejuicht: 'Het leuke eraan is dat er geen regels zijn, je doet ermee wat je wil.' Wij ontmoetten haar in haar studio, waar ze ons stapsgewijs drie liner-looks aanleerde.De eerste zal wellicht een no-brainer zijn voor wie in het verleden al eens een klassieke eyeliner aanbracht. Alleen wordt hier vooral met felle kleuren gespeeld. Wat je hiervoor nodig hebt is een eyeliner borsteltje met een eyeliner in een potje, oogschaduw of een vloeibare kleurliner van eender welk merk. Je mag hierbij zelf de kleur kiezen die bij je (persoonlijkheid, stijl of huid) past.Deze look is bedoeld voor de echte daredevils. Alles wat je nodig hebt is een zwarte stiftliner. Tip: zorg dat je deze look een paar keer oefent, want het vergt wel wat meer skills.Op zoek naar een graphic liner-look voor een formelere gelegenheid? Deze eyecatcher lijkt op het eerste gezicht moeilijk, maar het valt al bij al mee. Gebruik hiervoor een een liner en wat borsteltjes, zodat je de lijnen zeker genoeg kunt blenden en vervagen.