Waarom zijn ledmaskers de nieuwste beautyrage? ‘De huid wordt strakker en oogt jonger’

Ledmaskers werden lang enkel gebruikt in schoonheidssalons, maar banen zich nu ook een weg naar onze badkamers. Op sociale media worden ze aangeprezen door celebs en influencers, waardoor we er nu allemaal eentje willen. Maar werken ze ook echt?

Vanwaar de hype?

Eerst zagen we ledmaskers voor thuisgebruik bij de Kardashians. Daarna doken ze op in de Instagram Stories van o.a. Victoria Beckham en January Jones. Toen actrice Lily Collins ook nog eens met een ledmasker opdook in een van de openingsscènes van seizoen 3 van Emily in Paris, stonden TikTok en andere sociale media in vuur en vlam voor het technologische snufje. Celebs en influencers beweren dat regelmatige sessies van slechts een paar minuutjes de glow en stevigheid van hun huid aanzienlijk verbeteren. En dus willen we er allemaal eentje: alleen al online worden tientallen verschillende maskers aangeboden, van enkele honderden tot meerdere duizenden euro’s.

Hoe werkt het?

“Leds zijn kleine diodes die verschillende kleuren uitstralen”, legt dr. François Michel uit, dermatoloog en lid van de LED Academy. “Elke kleur heeft een specifieke golflengte – 630 en 850 nanometer voor bijvoorbeeld rood en infrarood. Elke golflengte dringt in meer of mindere mate door in de huid, wat verschillende effecten oplevert.” In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, stralen deze lampen geen uv uit en geven ze weinig warmte af.

ONZE TOP 3 LEDMASKERS Crystal LED Face Mask van Angela Caglia Dit model op siliconenbasis combineert rode leds met een andere schoonheidshype: rozenkwartskristallen die op specifieke punten worden geplaatst om oosterse acupressuurtechnieken toe te passen. 640 euro, net-a-porter.com CurrentBody Skin LED Light Therapy Face Mask Het model dat in Emily in Paris te zien is, is gemaakt van flexibele silicone en sluit perfect aan op het gezicht. Het is licht en makkelijk overal mee naartoe te nemen. De helmversie zou bovendien de haargroei stimuleren. 330 euro voor het masker, 769 euro voor de helm, currentbody.com MyLedMask van myBlend Dit apparaat bedekt het gezicht én de hals met 144 rode leds en 144 infrarode leds. Er bestaan drie opties, van 5 tot 13 minuten, afhankelijk van de huidskleur. 1200 euro. Verkrijgbaar bij Parfuma, Senteurs d’Ailleurs en my-blend.com

Wat mag je verwachten?

Dr. Samira Baharlou, hoofd dermatologie in het UZ Brussel, bevestigt dat wetenschappelijke studies wel degelijk het nut van led bewijzen. “Rood en infrarood licht wordt geabsorbeerd door de mitochondriën, die cellulaire energie produceren. Dit verbetert het herstelvermogen van weefsel, stimuleert de collageenproductie en verbetert de bloedsomloop. De huid wordt strakker, elastischer, oogt jonger en glanzender.” Maar zijn de resultaten van ledmaskers echt zo spectaculair als influencers, onlangs nog actrice Kristin Davis, beweren? Dr. Baharlou nuanceert: “Deze apparaten zijn een uitstekende aanvulling op je huidverzorgingsroutine als je ze regelmatig en volgens de voorschriften gebruikt. Hoe je reageert op de behandeling hangt ook af van je levensstijl: als je veel vet eet, weinig slaapt en niet sport, mag je geen wonderen verwachten.”

Wat zijn de voordelen?

Een ledmasker is pijnloos, je voelt de warmte niet. Integendeel, het werkt onspannend omdat rode leds ook inwerken op de productie van endorfine, het ‘feelgood-hormoon’. Het is geschikt voor alle huidtypes en is heel gemakkelijk te gebruiken, want je hoeft alleen maar een programma te kiezen en op de aanknop te drukken. De sessies thuis zijn korter dan bij de dermatoloog of in het schoonheidssalon, gemiddeld zo’n tien minuten, omdat de mobiele ledmaskers vaak minder krachtig zijn. Je moet ze daardoor wel vaker gebruiken. En regelmaat is key, benadrukt dr. Baharlou. De meeste merken raden aan om de apparaten ’s avonds te gebruiken op een perfect gereinigde huid en daarna je nachtverzorging aan te brengen. “De producten zullen dan ook doeltreffender hun werk doen omdat de leds de productpenetratie bevorderen”, zegt dr. Baharlou.

Zijn er risico’s aan verbonden?

Belangrijk is dat je je strikt houdt aan de voorschriften van de fabrikant. Afhankelijk van het model worden sessies elke dag of om de andere dag aanbevolen, soms met een pauze van enkele maanden tussen kuren van zes tot acht weken. Dit om overprikkeling van de huid te voorkomen, die dan afweerreacties zou kunnen ontwikkelen. Als je bepaalde medicijnen gebruikt – zoals antibiotica of acnebehandelingen – als je zwanger bent of risico loopt op epilepsie, moet je medisch advies inwinnen voordat je een ledmasker gebruikt. Het is ook het beste om je ogen dicht te houden. En zorg ervoor dat je alleen producten koopt van merken die voldoen aan de veiligheidscriteria van de Europese Unie.