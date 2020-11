Door de coronapandemie, waarbij winkels op slot gaan en het toerisme quasi is stilgevallen, krijgt de markt van luxeproducten ongeziene klappen. Dat blijkt uit een studie van consultant Bain and Co.

Bain and Co heeft het over een daling met 23 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, 'een nooit geziene daling'. Het gaat om een pak geld: de luxemarkt vertegenwoordigt 217 miljard euro.

Daarnaast is er ook een sterke verschuiving naar onlineverkopen, die nu al een marktaandeel van 23 procent hebben. Dat is een verdubbeling op een jaar tijd.

Bain and Co verwacht dat de onzekerheid in de sector ook de volgende maanden nog zal aanhouden. Pas tegen 2022-2023 zou de verkoop van luxeproducten opnieuw op het niveau van voor de coronacrisis zitten.

Enige uitzondering is China, waar de verkoop dit jaar uiteindelijk hoger (+45 pct) zal uitvallen dan in 2019. In Europa is er een daling met 36 procent tot 57 miljard euro, terwijl er op het Amerikaanse continent 27 procent minder werd verkocht tot 62 miljard euro. Japan verliest 24 pct tot 18 miljard en de rest van Azië 35 pct tot 27 miljard euro.

Volgens Bain and Co zijn zowat alle producten getroffen, van lederwaren, kledij, horloges, juwelen, parfums tot cosmetica.

